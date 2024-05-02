Глава Українського аналітичного центру спеціально для "Телеграфу" пояснює, як вітчизняна економіка несподівано показала пристойне зростання

Попри війну з РФ і загрози нових хвиль російського наступу, у фінансово-економічному сенсі Україна – цілком собі в порядку. Так, зрозуміло, що дуже "в тему" допомога від наших американських, європейських, японських, канадських та інших партнерів. Але ми й самі великі молодці. Тож у травень увійшли, маючи, як мінімум, три фінансово-економічні позитиви.

Перший. На сьогодні в Україні – гарна ситуація на валютному ринку. Наші золотовалютні резерви зросли. Мало того, нам виділяють гроші західні партнери. НБУ не шкодує коштів для підтримання гривні, робить інтервенції – і молодець!

Межа "не більше 40" тримається. І, швидше за все, ця валютна стабільність триватиме.

Другий. Така валютна стабільність позитивно впливає й на інфляцію. Україна зараз серйозно залежить від імпортних товарів. Але оскільки ми не маємо суттєвої девальвації (за рік – всього 5%), інфляція дуже низька. І я не здивуюсь, якщо за результатами 2024 року вона становитиме не більш як 5%. Що в умовах війни – просто диво якесь.

Третій позитивний момент – за перший квартал цього року у нас поставлено рекорд реєстрації нових ФОПів. Я розумію, що дехто таким чином просто відмиває гроші чи намагається ухилитися від армії. Але водночас в умовах війни така масова активність бізнесу – це дивно. Зазвичай він у подібні часи закривається. А у нас – зворотна тенденція.

Тож у травні, попри всі обіцяні нам складнощі (нова хвиля російського наступу тощо), українська економіка може показати несподіване зростання.