Де знайти пів трильйона для ЗСУ і як це вдарить по цінах і податках?

Через повномасштабне вторгнення РФ 2022 року регулятору довелося терміново надрукувати 400 млрд гривень

На закупівлю озброєння для ЗСУ, а також на виплату грошового забезпечення і премій військовим на передовій та спорядження додатково мобілізованих необхідно 500 млрд гривень . Де можна взяти ці гроші та як такі пошуки вплинуть на економіку України — розбирався "Телеграф".

Шокова податкова терапія

Доходи держбюджету мають зрости на 214,5 млрд гривень. Від збільшення податків планується отримати 138,7 млрд. "Телеграф" вже писав про урядовий законопроєкт "шокової податкової терапії": 30% військового збору — на ювелірні прикраси, 15% — на легкові авто, продаж нерухомого майна і послуги мобільного зв’язку — 5%. Але, за розрахунками авторів законопроєкту, це може дати лише третину необхідної суми. Та навіть щодо цих надходжень є сумніви: все це добре виглядає на папері, на практиці — ці сегменти ринку просто заженуть в "тінь", а уряд не отримає запланованих коштів.

Збільшення утричі з гаком ставки військового збору (з 1,5% до 5%) "для всіх" вкрай негативно оцінили експерти. Фінансовий аналітик Сергій Фурса: "В чому недолік військового збору — він посилює тиск на "білий" бізнес. Зрозуміло, що Кабмін обирав між поганим і дуже поганим рішенням, і рішення обрати військовий збір мені тут здається гіршим".

Де взяти ще 360 мільярдів

Закладене в проєкт перевиконання плану доходів бюджету на 75,8 млрд гривень (що утворилося через підвищення ставки податку для банків і також за ПДВ з імпортних товарів) та відмова від обслуговування державного боргу на 61,8 млрд гривень — фінансової погоди не зроблять.

Головну ставку уряд робить на внутрішні запозичення, тобто за рахунок ОВДП хоче залучити в бюджет ще 220 млрд грн . Рішення правильне, але от як його виконати — запитання. Попри те, що ставка, яку платять за ОВДП, — одна з найвищих на ринку, банкіри вважають, що цей ресурс практично вичерпано. За сім місяців 2024 року було розміщено ОВДП на суму 289 млрд (з урахуванням погашення — лише 80 млрд). Це навіть менше, аніж торік (333 млрд гривень усього і 82 млрд — "чистими").

— Тобто якихось позапланових надходжень від випуску ОВДП поки не видно. Відповідно, не зовсім зрозуміло, де можна знайти ресурс на додаткові 160 млрд для ОВДП, — пояснює "Телеграфу" керівник аналітичного відділу ІК Concorde Capital Олександр Паращій.

А директор департаменту продажів фінансових інструментів Райффайзен Банку Емал Бахтарі у коментарі "Телеграфу" додає:

— Українські банки, як державні, так з іноземним капіталом, вже мають у своїх портфелях стільки ОВДП, скільки можуть. Розраховувати на те, що комерційні банки ще куплять державні цінні папери, зараз не варто. Всі можливості вже використані.

На бізнес та населення розраховувати — поготів. Кожен банк має свою "стелю" на купівлю ОВДП, виходячи з нормативів і власних ризиків.

— Звісно, уряд буде радий будь-якій максимізації цієї суми, — вважає Емал Бахтарі. — Це означає, що процентні ставки по ОВДП можуть зрости, але не факт, що це стимулює продаж гривневих ОВДП.

— Хіба що за вищими ставками будуть активніше купувати валютні ОВДП, — припускає Олександр Паращій.

Чому просто не надрукувати ще грошей?

Такі прецеденти були зовсім недавно. Через повномасштабне вторгнення РФ 2022 року регулятору довелося терміново надрукувати 400 млрд гривень — інших варіантів не було, визнав пізніше член Ради НБУ Василь Фурман. Регулятор щомісяця викуповував облігації внутрішньої державної позики, вливаючи гроші в систему.

"Дірки" в бюджеті було закрито, але активна емісія гривні привела до того, що за рік інфляція зросла на 26%, тобто товари та послуги для населення подорожчали на чверть. Курс долара з 29,25 грн/дол. у лютому 2022 року злетів до 36,56 в грудні 2022-го.

Міжнародні партнери та МВФ всіляко наголошують: коли центральний банк фінансує бюджетний дефіцит шляхом друкування грошей, наслідки можуть бути вкрай небезпечними — "прокидаються" інфляція і девальвація (знецінення. — Ред.) гривні. Збільшення грошової маси гривні в цьому відіграє головну роль. Хоч на цей процес впливає багато чинників, і він розтягнутий у часі.

— Щоб була інфляція, робіть податок з обороту (він все одно перекладеться повною мірою на споживачів) або ще простіше — друкуйте гроші, — зі знанням справи каже Тарас Панасенко, співзасновник мережі магазинів "Аврора Мультимаркет".

На його думку, надрукувати грошей можна скільки завгодно, але знецінення національної валюти неминуче, тож кожен центробанк воліє уникнути такої політики.

— У будь-якому разі, мова про друк 360 млрд гривень не іде. Якщо і доведеться щось друкувати, то це може бути хіба що в межах 100 млрд грн цього року. Особливого впливу на економіку це не матиме, — ділиться думкою з "Телеграфом" Олександр Паращій.

— НБУ може включитися, лише коли вже нема жодних інших джерел фінансування, ні внутрішніх, ні зовнішніх. Але поки Україні допомагають, ніхто друкувати не збирається, це не настільки критично, — підкреслює Емал Бахтарі.

То чи є інші варіанти?

Безумовно. Боротися з корупцією і наповнити доходи держбюджету реформою митниці та боротьбою з "сірими" ринками — сигарет, алкоголю або електроніки. Але це "не на часі".