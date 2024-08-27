Экономический эксперт Даниил Монин рассказал о налоговых изменениях

Попробую ещё раз сформулировать мысли по налоговым изменениям.

Кабмин продолжает проводить свою излюбленную тактику 3 шага вперёд 2 назад.

Сначала Минфин подаёт законопроект чтобы все тотально офигели от наглости и желания нагнуть всех по всем фронтам, а потом появляется типа законопроект от депутатов, которые, мол, смягчают условия Минфина, но в целом ухудшают позиции и маленьких и больших тех кто занимается бизнесом.

Я например уверен, что нет никакого резона брать с "фопов" 1-2 группы 10% с Минимальной ЗП. Это для первой группы увеличивает налоговую нагрузку по единому налогу в 3-4 раза, а для второй группы 1,5 раза. Но там дополнительных налоговых поступлений вряд-ли больше чем 1 млрд и оно вообще никак не решает вопрос.

Военный сбор 1,5% с зарплат который стал вечным, теперь хотят увеличить до 5% и сделать вечным. Хотя по хорошему я бы ещё понял если бы эта мера вводилась до конца войны и более того бизнес даже бы наверно тоже ок бы принял такую меру до конца войны… Но ведь они ее принимают навсегда… Как навсегда принимают +1% военный сбор с 3-й группы… хотя могли сделать просто 6% единый налог вместо 5% и все. Зачем так усложнять и тоже это все навечно? Военный сбор в гос бюджет. Единый в местный…дополнительный платеж каждому…

Единственным положительным я вижу исключительно налогообложение Пышнобанкинга в размере 50%. Если НБУ с банками хочет продолжать паразитировать и сосать бюджет, вместо того, чтобы кредитовать экономику и помогать бюджету, то такое действительно можно облагать по ставке 50% ведь Пышнобанкинг в этом году даст прибыли банкам 200 млрд гривен и 100 млрд гривен налог это как раз то, что банки дают бюджет через депозитные сертификаты в связке с НБУ.

И это самая главная норма в доходах на 2024 год.

Поэтому подытоживая. Я бы оставил в законопроекте только 50% с банков и все. А все остальное бы вообще не трогал. Пока что совсем непонятно будет ли война в 2025 году, но делать бюджет с войной весь 2025 год Украине — это формировать худший сценарий и лучший распил в их жизни!

Источник: пост Даниила Монина в Facebook