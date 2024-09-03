Економіст та аналітик Олексій Кущ розповів, що російський диктатор робив у Монголії

Візит Путіна до Монголії має якусь історичну луну. Зрозуміло, що ключова тема на переговорах — будівництво газопроводу через територію Монголії з Росії до Китаю.

Захід негласно пропонує Монголії кредити, якщо вона відмовиться від цього проекту. Але Монголія, швидше за все, вже ухвалила рішення, отримавши натомість постачання дешевого палива та озброєнь.

Історична луна полягає в тому, що саме Монголія 800 років тому стала місцем збирання першої сухопутної євразійської імперії телуріатів (телур — земля), яка дійшла тоді до Візантії та Центральної Європи.

Розширення Монгольської імперії закінчилося тоді разом із поясом євразійських степів та напівпустель.

У Європі на той період не було сильних морських імперій — таласатів. Хоча єдиною державою, яка вступила тоді в рівноправний контакт з величезною імперією телуріатів, стала саме морська Генуезька республіка.

Монгольська імперія 1.0. спиралася в основному на сухопутні торгові шляхи, фіатні гроші та практично не залежала від таласатів.

Лише перехід Азії на морські торгові шляхи з приходом португальців приніс місцевим народам важку колоніальну залежність від Заходу на сотні років.

Нині бачимо створення Монгольської імперії 2.0. у складі РФ та Китаю. Яка спирається також на сухопутні торгові шляхи: маршрут Північ – Південь з Росії до Ірану та Новий шовковий шлях. А також на каботажні морські шляхи вздовж контрольованої берегової лінії (Північний морський шлях).

Виходить геополітична матрьошка:

РФ + Китай = Монгольська імперія 2.0.

Монгольська імперія 2.0. + Індокитай + Центральна та Південна Азія = Глобальний острів.

Глобальний острів + Африка та Латинська Америка = БРІКС.

Але геополітична гравітація та імпульс до консолідації формуються у парі Росія та Китай.

Ця структура формується за принципами рою, а чи не на загальних цінностях: природні ресурси РФ, демографічний потенціал та інвестиції Китаю. Обмін технологіями. Росія — як ядерна та ресурсна матка цього Євразійського вулика.

Тепер стає очевидним ключове завдання Заходу – розбити зв’язку РФ та Китаю.

Розпадеться Монгольська імперія 2.0. — Розпадеться Глобальний острів.

Розпадеться Глобальний острів — розпадеться БРІКС.

Але поки що ми спостерігаємо дуже самовпевнену спробу Заходу не розділити зв’язку РФ-Китай у стилі геополітичного трикутника Кісінджера, а знищити в цілокупності.

Джерело: пост Куща у Facebook.