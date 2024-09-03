Монголія не заарештувала Путіна: як Україна може обернути ситуацію на свою користь

Україна могла б скористатися ситуацією

Монголія, будучи членом Міжнародного кримінального суду, не стала заарештовувати російського диктатора Володимира Путіна, який приїхав туди 2 вересня. Однак Україна може обернути цю ситуацію на свою користь.

Про це юрист-міжнародник та доцент КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв розповів в інтерв’ю "Телеграфу": Монголія не заарештовує Путіна: для України це несе ризики, але є й один плюс

З його слів, цей випадок не порушить систему міжнародної юрисдикції, оскільки подія "не того масштабу".

"Але це породить обговорення про те, як зробити цю систему більш ефективною. Тому для України цю історію можна вивести в плюс. Аби було достатньо політичної волі. Якщо світ поляризуватиметься і далі, то це реально", — сказав він.

Також юрист каже, що не чекає судового розгляду, оскільки для цього потрібна суперечка між державами, які є учасниками Римського права. Якщо ж Монголія не заперечуватиме факт порушення зобов’язання, то й суперечки не буде.

"У будь-якому випадку, рішення МС ООН нічого, крім констатації факту порушення, не дасть. Таку ж констатацію може зробити й Асамблея держав учасниць МКС", — додав він.

Як повідомлялося раніше, експерт із кримінальної юстиції Євген Крапівін розповідав "Телеграфу" про те, що ймовірність арешту Путіна в Монголії дуже мала. В Улан-Батора навіть є легальні інструменти, щоб уникнути арешту диктатора на своїй території.