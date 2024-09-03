Экономист и аналитик Алексей Кущ рассказал, что российский диктатор делал в Монголии

Визит Путина в Монголию обладает неким историческим эхом. Понятно, что ключевая тема на переговорах — это строительство газопровода через территорию Монголии из России в Китай.

Запад негласно предлагает Монголии кредиты, если она откажется от этого проекта. Но Монголия, скорее всего, уже приняла решение, получив взамен поставки дешевого топлива и вооружений.

Историческое эхо же заключается в том, что именно Монголия 800 лет назад стала местом сборки первой сухопутной евразийской империи теллуриатов (теллур — земля), которая дошла тогда до Византии и Центральной Европы.

Расширение Монгольской империи закончилось тогда вместе с поясом евразийских степей и полупустынь.

В Европе в тот период не было сильных морских империй — талассатов. Хотя единственным государством, которое вступило тогда в равноправным контакт с огромной империей теллуриатов стала как раз морская Генуэзская республика.

Монгольская империя 1.0. опиралась в основном на сухопутные торговые пути, фиатные деньги и практически не зависела от талассатов.

Лишь переход Азии на морские торговые пути с приходом португальцев, принес местным народам тяжелую колониальную зависимость от Запада на сотни лет.

Сейчас мы видим создание Монгольской империи 2.0. в составе РФ и Китая. Которая опирается также на сухопутные торговые пути: маршрут Север — Юг из России в Иран и Новый шелковый путь. А также на каботажные морские пути вдоль контролируемой береговой линии (Северный морской путь).

Получается геополитическая матрешка:

РФ + Китай = Монгольская империя 2.0.

Монгольская империя 2.0. + Индокитай + Центральная и Южная Азия = Глобальный остров.

Глобальный остров + Африка и Латинская Америка = БРИКС.

Но геополитическая гравитация и импульс к консолидации формируются в паре Россия и Китай.

Данная структура формируется на принципах роя, а не на общих ценностях: природные ресурсы РФ, демографический потенциал и инвестиции Китая. Обмен технологиями. Россия — как ядерная и ресурсная матка этого Евразийского улья.

Теперь становится очевидным ключевая задача Запада — разбить связку РФ и Китая.

Распадется Монгольская империя 2.0. — распадется Глобальный остров.

Распадется Глобальный остров — распадется БРИКС.

Но пока мы наблюдаем очень самонадеянную попытку Запада не разделить связку РФ-Китай в стиле геополитического треугольника Киссинджера, а уничтожить в целокупности.

Источник: пост Куща в Facebook.