Путін прилетів до Монголії: його там зустріли озброєні люди

Російський диктатор відвідав країну, яка має його заарештувати за ордером МКС

Російський диктатор Володимир Путін відвідав з офіційним візитом Монголію. Оскільки країна є членом Міжнародного кримінального суду (МКС), його там мали заарештувати.

Про це повідомляє "Медуза". На російських ресурсах показали відео того, що диктатора зустріла почесна варта, після чого його кортеж безперешкодно залишив аеропорт.

Як відомо, Монголія є країною, яка підписала Римський статут у 2003 році та визнає юрисдикцію МКС з 2000 року. Для Путіна це перший візит до країни, де його можуть заарештувати.

У березні 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна у справі про примусову депортацію дітей з окупованих територій України. Такий самий ордер було видано і на ім’я російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

Через ці ордери Путін не приїхав на саміти до Індонезії у 2022 році та до Індії у 2023 році. У серпні 2023 року він також пропустив саміт БРІКС у ПАР.

У МКС при цьому говорили, що Монголія має затримати російського диктатора. Прессекретар Міжнародного кримінального суду Фаді ель-Абдалла у розмові зі ЗМІ сказав, що суд покладається на держави-учасниці у "виконанні своїх рішень" і що вони мають "зобов’язання співпрацювати з судом".

Експерт із кримінальної юстиції Євген Крапівін розповів "Телеграфу" про те, що ймовірність арешту Путіна в Монголії дуже мала. В Улан-Батора навіть є легальні інструменти, щоб уникнути арешту диктатора на своїй території.