У Кремлі не знають куди подіти газ, який раніше купувала Європа

Путін ще у понеділок, 2 вересня, прибув до Монголії. Глава Кремля поїхав до сусідньої країни просити місцеву владу все ж таки дозволити будівництво "Сили Сибіру-2" — газопроводу до Китаю через монгольську територію.

Про це повідомляють РосЗМІ. Для більшої переконливості російський президент пообіцяв, що монгольські споживачі також матимуть змогу скористатися цим блакитним паливом.

Проект газопроводу з Росії до Китаю через Монголію зараз проходить держекспертизу, повідомив Путін.

Напередодні цього візиту китайське видання The South China Morning Post із посиланням на колишнього члена Ради безпеки Монголії Мунхнара Байарлхавга написало, що будівництво газопроводу відклали. Китай вимагав від РФ знизити ціни на газ.

Проект цього газопроводу для РФ важливий. Він дозволить перенаправити до Китаю частину газу, який раніше Росія постачала до Європи.

У рамках "Сила Сибіру-2" у Монголії планували збудувати 2,5 тисячі кілометрів газопроводу. Однак влада не включила його до плану національного розвитку до 2028 року.

"Ми вступаємо в довгу паузу, оскільки Москва більше не вірить, що може отримати від Пекіна угоду, яку хоче, і, ймовірно, проект відкладається до найкращих часів ", — заявив Мунхнар Байарлхавг.

Нагадаємо, що експорт газу з Росії до Європи 2023 року скоротився до мінімального рівня з 1970-х років. Після вибуху "Північних потоків" перенаправити до Китаю російський газ, що йшов до Європи, важко.

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