Керуючий партнер Forsego Ukraine, трансформація судових і правоохоронних органів, Руслан Пахомов — про невідворотність покарання воєнного злочинця № 1 у світі

"Все важче усвідомлювати, що ми ніколи не зможемо вийти надвір. І відчувати постійний страх, що нас виявлять та розстріляють. Не дуже весела перспектива, годі й казати", — Анна Франк, липень 1942 року.

"У мене рана на спині, видрана шкіра. У сестри – поранення голови. У мами – видране м'ясо на руці і дірка в голові… Померла бабуся Галя, дві собаки і улюблене місто Маріуполь", – 8-річний хлопчик з Маріуполя, березень 2022 року.

Між цими історіями дітей, які вели власні воєнні щоденники — 80 років миру, цивілізації, технологій і ери штучного інтелекту. Після Другої світової війни Ліга Націй, завданням якої було досягнення миру і безпеки між народами, припинила своє існування. Її функції на себе перейняла ООН.

Цього тижня в Нью-Йорку проходить Генеральна Асамблея ООН, на якій президент України Володимир Зеленський вчергове намагався достукатися до світових лідерів. Україна, звісно, в центрі уваги, але окрім розмов і закликів про підтримку ми знову не бачимо конкретних дій. Розв'язана постійним членом Радбезу ООН війна проти України, продовжує руйнувати наші життя в режимі онлайн. Рівень стурбованості стабільний.

Уже скоро три роки, як ми щодня переживаємо трагедії знайомих і незнайомих людей, як свої власні. Розбомблені цивільні об’єкти, знищена інфраструктура, катування і згвалтування, братські могили, викрадення дітей з окупованих територій, варварські вбивства військовополонених, знищені вщент населені пункти і щоденні ракетні обстріли прифронтових міст. Термін "воєнний злочин", на жаль, став частиною нашої реальності.

На початку повномасштабного вторгнення у нас була мета створити своєрідний щоденник документації усіх злочинів окупантів. За один день вдалося зібрати команду з-понад 50 спеціалістів (розробники, дизайнери, DevOps-и NetOps-и), які знаходились в Харкові, Києві, Львові, Відні, Берліні, Лондоні, Тель-Авіві і навіть в Таїланді. Ми одразу ж поділилися на команди і включилися в роботу. Так була створена інтелектуальна Громадська Ініціатива "IT Defends". Майже у кожного були родичі і друзі на окупованих територіях, які розповідали про звірства російських військових, що там відбувались. І вже 4 березня 2022 року було створено warcrimes.gov.ua — платформу, яка в реальному часі документувала усі злочини окупантів. Всього за 4 дні на платформі було зафіксовано 439 повідомлень (2,2 ГБ медіаматеріалів). Сьогодні їх понад 21 тисяча лише на нашому порталі! Загалом вже зареєстровано 139 тисяч кримінальних проваджень по воєнним злочинам.

На той момент ключовим викликом було забезпечити технологію "chain of custody" — тобто, всі дані, що завантажуються на платформу мають залишатись в підтверджено незмінному вигляді аж до моменту розгляду в суді. При цьому, ми мали зберігати максимальну кількість доступних метаданих. Нами була додатково розроблена платформа, що надавала змогу прокурорам та залученим представникам громадських організацій обробляти, групувати та сортувати матеріали, що були завантажені.

З часом до спільної роботи над проєктом долучились команди Amazon, CloudFlare, Google та Microsoft, надавши своїх консультантів.

Адмініструючи цю платформу, ми разом з Офісом генерального прокурора стали вимушеними спостерігачами невимовного людського страждання та болю, через який щодня проходять українці.

Матеріалів для нового Нюрнберзького процесу більш ніж достатньо, і покарання невідворотне — ми докладаємо до цього максимум зусиль. І хоч поки воєнному злочинцю № 1 у світі вдається обходити міжнародне право і кататися до Монголії, зрештою, один з маршрутів рано чи пізно заведе його на лаву підсудних.