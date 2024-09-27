Управляющий партнер Forsego Ukraine, трансформация судебных и правоохранительных органов, Руслан Пахомов — о неотвратимости наказания военного преступника № 1 в мире

"Всё труднее осознавать, что мы никогда не сможем выйти на улицу. И испытывать постоянный страх, что нас обнаружат и расстреляют. Не очень веселая перспектива, нечего и говорить", — Анна Франк, июль 1942 года.

"У меня рана на спине, вырванная кожа. У сестры – ранение головы. У мамы – вырванное мясо на руке и дыра в голове… Умерла бабушка Галя, две собаки и любимый город Мариуполь", – 8-летний мальчик из Мариуполя, март 2022 года.

Между этими историями детей, которые вели собственные военные дневники, — 80 лет мира, цивилизации, технологий и эпохи искусственного интеллекта. После Второй мировой войны Лига Наций, задачей которой было достижение мира и безопасности между народами, прекратила свое существование. Ее функции взяла на себя ООН.

На этой неделе в Нью-Йорке проходит Генеральная Ассамблея ООН, на которой президент Украины Владимир Зеленский пытался в очередной раз достучаться до мировых лидеров. Украина, конечно, в центре внимания, но, кроме разговоров и призывов о поддержке, мы снова не видим конкретных действий. Развязанная постоянным членом Совбеза ООН война против Украины продолжает разрушать наши жизни в режиме онлайн. Уровень озабоченности стабилен.

Уже скоро три года, как мы каждый день переживаем трагедии знакомых и незнакомых людей как свои собственные. Разбомбленные гражданские объекты, уничтоженная инфраструктура, пытки и изнасилования, братские могилы, похищение детей с оккупированных территорий, варварские убийства военнопленных, уничтоженные населенные пункты и ежедневные ракетные обстрелы прифронтовых городов. Термин "военное преступление", к сожалению, стал частью нашей реальности.

В начале полномасштабного вторжения у нас была цель создать своеобразный дневник документации всех преступлений окупантов. За один день удалось собрать команду из более 50 специалистов (разработчики, дизайнеры, DevOps-и NetOps-ы), которые находились в Харькове, Киеве, Львове, Вене, Берлине, Лондоне, Тель-Авиве и даже в Таиланде. Мы сразу поделились на команды и включились в работу. Так была создана интеллектуальная общественная инициатива "IT Defends". Почти у каждого были родственники и друзья на оккупированных территориях, которые рассказывали о происходивших там зверствах российских военных. И уже 4 марта 2022 года была создана warcrimes.gov.ua — платформа, которая в реальном времени документировала все преступления оккупантов. Всего за 4 дня на платформе было зафиксировано 439 сообщений (2,2 ГБ медиаматериалов). Сегодня их более 21 тысячи только на нашем портале! В общей сложности уже зарегистрировано 139 тысяч уголовных производств по военным преступлениям.

На тот момент ключевым вызовом было обеспечить технологию "chain of custody" — то есть все загружаемые на платформу данные должны оставаться в подтвержденно неизменном виде вплоть до момента рассмотрения в суде. При этом мы должны сохранять максимальное количество доступных метаданных. Нами была дополнительно разработана платформа, позволяющая прокурорам и привлеченным представителям общественных организаций обрабатывать, группировать и сортировать загруженные материалы.

Со временем к совместной работе над проектом присоединились команды Amazon, CloudFlare, Google и Microsoft, предоставив своих консультантов.

Администрируя эту платформу, мы вместе с Офисом генерального прокурора стали вынужденными наблюдателями невыразимого человеческого страдания и боли, через которые каждый день проходят украинцы.

Материалов для нового Нюрнбергского процесса предостаточно, и наказание неотвратимо — мы прилагаем к этому максимум усилий. И пока военному преступнику № 1 в мире удается обходить международное право и кататься в Монголию, в конце концов, один из маршрутов рано или поздно приведет его на скамью подсудимых.