Офіцер ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр, екскомандир полку "АЗОВ" написав свою думку щодо миру в Україні

Жоден план, яким би він не був, не відміняє необхідності воювати. Ось це головне, що потрібно всім усвідомити. А то після цих новин знову всі будуть просто чекати перемоги.

Можна обговорювати все, що завгодно — не покладаючи зайвих сподівань і не надягаючи на голову мрії про "скоро все буде, як раніше".

Жити з надіями нормально. Головне, щоб ці надії не відірвали увагу від реальності, в якій ми продовжуємо бути. А наша реальність — це відчутне просування ворога, його перевага в чисельності та озброєнні й згуртований союз ворожих сил.

В такій реальності єдиний можливий план, якого потрібно дотримуватись кожному українцю — це зібрати всі сили й битись.

Джерело — допис Максима Жоріна у Телеграм.