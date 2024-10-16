Єдиний План перемоги у цій реальності - зібрати всі сили і битись - Максим Жорін
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Офіцер ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр, екскомандир полку "АЗОВ" написав свою думку щодо миру в Україні
Жоден план, яким би він не був, не відміняє необхідності воювати. Ось це головне, що потрібно всім усвідомити. А то після цих новин знову всі будуть просто чекати перемоги.
Можна обговорювати все, що завгодно — не покладаючи зайвих сподівань і не надягаючи на голову мрії про "скоро все буде, як раніше".
Жити з надіями нормально. Головне, щоб ці надії не відірвали увагу від реальності, в якій ми продовжуємо бути. А наша реальність — це відчутне просування ворога, його перевага в чисельності та озброєнні й згуртований союз ворожих сил.
В такій реальності єдиний можливий план, якого потрібно дотримуватись кожному українцю — це зібрати всі сили й битись.
Джерело — допис Максима Жоріна у Телеграм.
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