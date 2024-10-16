Український політолог Олексій Якубін спеціально для "Телеграфу" розповів про План перемоги Володимира Зеленського

Якщо ми говоримо про План перемоги, який Зеленський представив у Верховній Раді, то по факту що можна сказати?

По-перше, був занадто перебільшений ажіотаж щодо цих пунктів, їх секретності і так далі. Тому що, за великим рахунком, більшу частину з цих пунктів ми вже до того побачили в західних медіа. Досить складно говорити, що цей план був супер секретним в цьому розумінні. Так, Зеленський його представив нарешті, але більшість пунктів, окрім яких стосуються військової техніки, ми бачили до того.

Як тепер ми бачимо, та інформація, яку публікувала низка західних ЗМІ про різні пункти цього плану, власне кажучи, підтвердилась. Ще один момент пов'язаний з тим, чому саме зараз Зеленський представляє цей план. Якщо концептуально, то план, в першу чергу, мав би орієнтуватися на власні зусилля країни, на власні ресурси і так далі.

Тут ми бачимо, що все ж таки є розрахунок на те, що цей план мають прийняти західні партнери. По суті, це спроба розділити відповідальність за подальшу ситуацію. А ми входимо в критичний час, критичні місяці. Маються на увазі, виборча кампанія в США, ситуація на фронті російсько-української війни тощо. Тобто, це спроба розділити відповідальність з Заходом щодо подальших дій.

Плюс, ще додалась відповідальність Верховної Ради. Тобто, це така спроба розділити за ці пункти відповідальність тепер і з Верховною Радою України, адже це представники українського народу.

Як ми бачимо, це загальне розділення відповідальності. І тут відкрите питання — як це спрацює у західних союзників? Чи готові вони брати на себе таку відповідальність? А це вже має далі перетворюватися у оформлення не лише на словах, а у вигляді певних союзів, подальших контактів з Україною тощо.

Пункти плану викликають дискусію: особливо пункт щодо України в НАТО. Тому що, з одного боку, ми справді бачимо, що ця дискусія активізувалася в контексті того, що Байден навіть наприкінці своєї каденції може зробити якусь голосну заяву з приводу НАТО. І Також були очікування від Рамштайна, який перенесли.

Але я думаю, що у Зеленського, справді, були певні перемовини з діючою адміністрацією в США. Поки що не зрозуміло, чи Байден буде на це готовий, але висока ймовірність цього є. Це може статися найближчим часом, коли буде зустріч Байдена, Макрона, прем'єра Британії і Шольца — вони проговорять цю тему.

Можливо Байден після виборів в США вийде з відповідною заявою. Але якщо в цілому, то на мою думку, складно сказати, що ми почули щось нове, що ми до цього не чули. Як я бачу, ключова ідея всього цього – це розділення відповідальності з Заходом і парламентом.

Це робиться, щоб апелювати до того, що це не лише позиція президента, а і цих інших структур.