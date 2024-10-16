"У нас немає вибору": реакція народних депутатів на План перемоги Зеленського

Думки народних обранців розділилися

Президент Володимир Зеленський представив у середу, 16 жовтня, План перемоги України. За його словами, якщо План підтримають союзники, війну можна буде завершити не пізніше 2025 року.

Презентація документа відбувалася у Верховній Раді. Онлайн-трансляція велась на сторінці Facebook Офісу президента України. "Телеграф" дізнався як на План перемоги Зеленського відреагували народні депутати України.

Роман Костенко, народний депутат від партії "Голос"

— Нема сенсу сперечатися реалістичний чи нереалістичний, у нас немає вибору, крім як йти до перемоги. Планів може бути декілька, ніхто не обмежує нас йти тільки по озвученому. Були озвучені стратегічно правильні речі, потрібно до цього рухатися. Але не можу дати обʼєктивну і повну оцінку поки не побачу таємні додатки. Очікував більш конкретне звернення до нашого народу, і про мотивацію, і його роль в цьому плані. Я підтримую всі ініціативи спрямовані на перемогу.

Олег Кулініч, народний депутат, керівник депутатської групи "Довіра" у Верховній Раді

— Мені здається, що все те, що сьогодні було озвучене Президентом у залі парламенту, дійсно має право на життя як наша внутрішня і міжнародна стратегія в боротьбі за перемогу. Ключове, на чому хочеться акцентувати — ці пункти базуються на міжнародному праві і, як і раніше, ми жодним чином не дискутуємо про будь-які територіальні поступки агресору. Водночас, дуже багато в реалізації озвученого плану залежатиме від безпосередньої роботи Президента країни, парламенту, уряду та наших дипломатів з країнами-партнерами. Бо ці пункти мають отримати наповнення конкретними домовленостями.

Євгенія Кравчук, народна депутатка від партії "Слуга народу"

— Абсолютно з кожною тезою я погоджуюсь. Навіть зважаючи на те, що ці тези і раніше звучали, але в комплексі вперше. Бо якісь частини були нові, як економічний пункт про мінерали, як і про можливість розміщення українського військового контингенту, натомість американських, канадських і так далі. Це те, що експерти навіть називали. Бо насправді, що американці, що канадці, сприймають, що знову вони за Європу мають дбати. А тут це дійсно абсолютно логічне рішення, що українці з найбільш такою тренованою армією, яка перепробувала всі західні варіанти зброї, і з такою кількістю людей, які мілітаризовані, це логічно, що якраз і ми станемо європейським фронтиром. Це, я вважаю, що великий плюс, дуже практичний плюс. Тобто він не просто, ми за демократію, ми за демократію воюємо, помираємо, але він має якісь практичні тези, які в інших столицях, я вважаю, нормально сприймають.

Безумовно, достатньо для перемоги його реалізації. Бо ми чесно кажемо, що не все залежить від нас. Ми робимо максимум, ми воюємо, люди вмирають, люди живуть під ракетами. Це найбільше, що ми можемо додати. У мене навіть така метафора народилась: сили зла об'єднались, а що сили добра? Як вони виглядають? По чайній ложці знову дають допомогу, щоб ми просто притрималися. Але цього вже, очевидно, недостатньо. Тобто Росія підписує якісь там спеціальні угоди з Північною Кореєю, а що країни НАТО? Далі занепокоюються?

Я думаю, там варто уточнити пункт, який стосується про стратегічне неядерне стримування. Бо я все-таки так зрозуміла, що це не іноземні бази на території України, а саме українські військові, які можуть управляти західною зброєю, якої достатньо для цього стратегічного неядерного стримування. Це все-таки мова про те, що ми очікуємо, що нам передадуть достатньо зброї, достатньо засобів, щоб Росія просто вже до нас не потикалася.

Я думаю, що Європейський союз в переважній більшості, якщо не брати однієї або двох країн, не буду називати їх в голос, безумовно підтримає. ЄС розуміє, що безпека України – це безпека Європи. Ми на одному континенті. Якщо американці через Атлантичний океан, Європа тут, і вона близько, і це дуже всіх хвилює. Я думаю, що найкращою відповіддю буде схвалення 35 мільярдів євро, які ми зможемо використати не тільки для соціалки, як завжди, але й для закупівлі власної зброї. Це про те, що говорив президент Зеленський: якщо ви не виробляєте, чи не можете дати нам достатньо зброї, ми виробляємо, дайте нам гроші, ми самі це забезпечимо, бо наша оборонка працює на одну третину. Ми можемо закуповувати, працювати у три зміни, фінансувати наукові розробки, але нам не вистачає власних ресурсів.

Олексій Гончаренко, народний депутат від партії "Європейська Солідарність"

— План дуже нереалістичний. Реальної розмови про наші можливості не відбулося. Просто порожні слова. Так, це наші бажання. Від них не можна відмовлятися. Але ж в реальності ми маємо зовсім інше. Це не можна ігнорувати. А план цей дуже від реальності відірваний. І ключове. Ми майже все спихнули на партнерів. А які вимоги ми ставимо до себе? Де пункт про боротьбу з корупцією, про укріплення демократичних інститутів і тд? Ми багато вимагаємо від партнерів, а наша роль в цьому яка? Ми просимо, але нічого не отримуємо. Бо все це нічого спільного з реальністю немає.

Ірина Геращенко, народна депутатка від партії "Європейська Солідарність"

— Перший пункт плану — це членство України в НАТО. Для Європейської Солідарності це принципова тема, два роки тому ОП критикував нашу команду, що внесення змін до Конституції щодо безальтернативності членства в Альянсі призвели до війни… Україна втратила кілька років, гальмуючи наш шлях до НАТО і добре, що до нинішньої влади дійшло — це єдиний безальтернативний крок для нашої безпеки. Але в посланні йшлося тільки про вимоги для партнерів, й ні слова про наше домашнє завдання, аби ми відповідали критеріям країни НАТО. А це і справжня боротьба з корупцією, і демократія.

Те саме стосується інших пунктів плану. Слово "партнери" прозвучало раз 40, набагато більше, ніж України чи навіть РФ, яка розпочала цю жорстоку війну і несе за неї повну відповідальність. Але перемога не може залежати тільки від наших партнерів. Вона багато в чому залежить від нас.

Третє. План має бути реалістичним. А не рамочним. В плані президента прозвучало багато правильних слів про єдність, безальтернативність демократії, посилення оборонного корпусу і євроатлантичну інтеграцію. Ми за. Але важливо мати план нашої домашньої роботи. Покроковий. Що ми як держава, як інституцій маємо зробити в цьому напрямку. А це професійне посилення уряду і переформатування коаліції, повернення органам влади субʼєктності. Цього в посланні не було.

Цікаво, чому саме зараз президент прийшов до парламенту? Для мене це сигнал серйозності ситуації на фронті, в економіці, між рядками — зміна конʼюнктури у світі. І влада це розуміє. Тому бачимо зміну риторики. Про повернення кордонів 91 року і каву в Ялті вже не звучить. Бо всі розуміють, що зараз важливо зберегти державність. Правди про те, що певну частину наших територій, можливо, прийдеться звільняти політикою — дипломатичним шляхом — теж не звучало.

Зеленський звернувся до партнерів із закликом скасувати заборону на використання західної зброї бити по військовим цілям на території Росії. Ми це підтримуємо й просуваємо на всіх міжнародних зустрічах. Щодо посилення нашого оборонного комплексу, то окрім слів треба конкретні кроки, в тому числі в бюджеті на 2025 передбачити збільшення виробництва зброї, а не дорожній фонд.

Винятком, де прописані зобов’язання не партнерів, а України, є пункти 4 і 5, один з них буде реалізований після війни: ми надамо наших досвідчених військових для посилення безпеки Європи і надра для спільної розробки та інвестицій. Хороші і правильні пункти. Але до перемоги ще треба дожити і вистояти. Й тепер ключове питання — як нам перемоги? Партнери за нас це не зроблять, при всій до них повазі. Тому хочеться почути план внутрішніх реформ і нашу домашню роботу.

Роман Лозинський, народний депутат від партії "Голос"

— Чудові пункти плану, мені подобається. Запрошення в НАТО і вступ в ЄС, удари вглиб Росії і буферні зони, репарації та 300 млрд активів, підтримка економіки… Відкрите питання — "як цього досягнути?" Сьогодні я у відрядженні і не мав змоги бути в Парламенті, щоб вживу почути від Верховного головнокомандувача довгоочікуваний план. Але колеги вже ознайомили, тож маю кілька думок.

План перемоги звучить як фантастика. З одного боку. З іншого боку — раніше такою ж фантастикою були Patriot, Storm Shadow, F16, як і потоплення значної частини Чорноморського флоту РФ і контроль шматка Курщини. Все залежить від рішень партнерів і успішності нашої дипломатії. Тому я з колегами зараз у Брюсселі. В кабінетах і коридорах, де відбувається пояснення, переконання, і врешті прийняття складних рішень. Тому не може бути ніяких міжусобиць між владою і опозицією, скасування відряджень депутатам-ветеранам з-поза монобільшості на Мюнхенські конференції та іншої ганьби.

Крім того, не має бути блокування ініціатив опозиційних політиків, які сприяють Перемозі. Четвертий місяць на підписання президента чекає мій з колегами закон #9559д про "донати" на Сили Оборони з місцевих бюджетів. Мільярди гривень заблоковані одним підписом, поки триває бюджетний процес у громадах… Процитую президента і хочу, щоб і він сам, і усі в його Офісі та президентській партії дотримувалися цього ж принципу:

"Ми не воюємо один з одним, ми воюємо з ворогом, ми воюємо з Росією. Всередині України ворогів немає. Якщо втратимо єдність в Україні — втратимо єдність в Європі — втратимо підтримку світу = програємо війну".

Президент не пояснив, як планує досягати реалізації цих пунктів. Не факт, що це треба оприлюднювати. Зі свого боку можу лише побажати успіху і зробити все від мене залежне, щоб зробити неможливе можливим. Така позиція має зараз бути в кожного політика, посадовця, в кожного українця.

П'ять головних пунктів Плану перемоги:

запрошення України до НАТО "тут і зараз";

оборона України та перенесення війни на територію Росії. Це включає та зняття обмежень партнерами щодо застосування західних ракет з військових об’єктів на російській території;

неядерне стримування Російської Федерації;

використання цінних ресурсів України (урану, титану, літію) для забезпечення економічного зростання України та Європейського Союзу;

наявність в України великого військового контингенту із досвідом ведення бойових дій. За словами Зеленського, цей потенціал слід використовувати для зміцнення оборони всього Північноатлантичного Альянсу та посилення безпеки усієї Європи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про перший і найголовніший пункт Плану перемоги Зеленського. Це вступ України до НАТО. Це рішення може стати фундаментальним для досягнення миру.

Також ми розбирали, що означає третій пункт плану, який стосується політики стримування Росії. Ключовим елементом цього пункту є пропозиція розмістити на території України комплексний неядерний стратегічний пакет стримування.