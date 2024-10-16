Единственный План победы в этой реальности – собрать все силы и сражаться - Максим Жорин
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Офицер ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр, экскомандир полка "АЗОВ" написал свое мнение о мире в Украине
Ни один план, каким бы он ни был, не отменяет необходимости воевать. Вот это главное, что нужно всем понять. А то после этих новостей снова все будут просто ждать победы.
Можно обсуждать все что угодно — не возлагая лишних надежд и не надевая на голову мечты о "скоро все будет, как раньше".
Жить с надеждами нормально. Главное, чтобы эти надежды не оторвали от реальности, в которой мы продолжаем быть. А наша реальность – это ощутимое продвижение врага, его преимущество в численности и вооружении и сплоченный союз вражеских сил.
В такой реальности единственный возможный план, который нужно придерживаться каждому украинцу – это собрать все силы и сражаться.
Источник – сообщение Максима Жорина в Телеграмм.
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