Офицер ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр, экскомандир полка "АЗОВ" написал свое мнение о мире в Украине

Ни один план, каким бы он ни был, не отменяет необходимости воевать. Вот это главное, что нужно всем понять. А то после этих новостей снова все будут просто ждать победы.

Можно обсуждать все что угодно — не возлагая лишних надежд и не надевая на голову мечты о "скоро все будет, как раньше".

Жить с надеждами нормально. Главное, чтобы эти надежды не оторвали от реальности, в которой мы продолжаем быть. А наша реальность – это ощутимое продвижение врага, его преимущество в численности и вооружении и сплоченный союз вражеских сил.

В такой реальности единственный возможный план, который нужно придерживаться каждому украинцу – это собрать все силы и сражаться.

Источник – сообщение Максима Жорина в Телеграмм.