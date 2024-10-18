Без перемир’я та розміну територій: дев’ять заяв Путіна про закінчення війни з Україною

Президент РФ проти перемир’я на тиждень чи рік, але скоріше хоче завершити конфлікт

У п’ятницю, 18 жовтня, виступаючи на саміті БРІКС у столиці Татарстану Казані, президент Російської Федерації Володимир Путін неодноразово говорив про Україну та можливість завершити війну.

Так, він стверджує, що саме Москва зацікавлена у її якнайшвидшому закінченні. "Телеграф" зібрав головні тези щодо цієї теми з виступу глави Кремля.

"Росія зацікавлена в тому, щоб завершити конфлікт в Україні якнайшвидше і мирними засобами", – сказав Путін.

Президент РФ назвав базою проєкт документа, який було вироблено під час стамбульського переговорного процесу щодо України.

"Ніхто не звертає уваги на те, що Україна сама заборонила собі вести переговори з Росією?" — запитав російський лідер.

Путін про хід спецоперації в Україні: "Визначати строки завершення конфлікту контрпродуктивно".

Також диктатор заявив, що Україна не веде переговори, а висуває перелік вимог.

"Створити ядерну зброю в сучасному світі нескладно, але неясно, чи здатна Україна", – зазначив він.

"Ми ознайомилися із пропозиціями Бразилії та Китаю лише після того, як вони з’явилися публічно, це хороша база для пошуку миру", — уточнив Путін.

Глава РФ пояснив, що сам він проти "перемир’я на тиждень, на два чи на рік" в Україні, потрібні умови міцного миру.

"Я не розумію, що за розмін територій, території, за які борються російські солдати — наші", — заявив Путін.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що виснаження та затягування війни – саме так звучить нинішня теорія перемоги російського президента Володимира Путіна. Однак ці плани можуть зазнати нищівної поразки.