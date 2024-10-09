"Ситуація на полі бою дозволяє". Зеленський назвав можливі терміни закінчення війни

Глава держави озвучив можливі терміни закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація на полі бою "створює можливість" зробити кроки для припинення війни вже найближчим часом.

Про це він заявив під час саміту "Україна — Південно-Східна Європа" у хорватському місті Дубровник. За словами Зеленського, у жовтні, листопаді та грудні Україна має шанс просунутися до миру та міцної стабільності.

Глава держави вважає, що війна може припинитися не пізніше 2025 року.

Також Володимир Зеленський висловився про Формулу миру. За його словами, роботу над нею завершать до листопада 2024 року та представлять уже під час другого саміту миру. Він додав, що Україна працює над цією формулою із липня поточного року.

"У листопаді вона вже буде готова з усіма умовами, в яких прописано справедливе завершення війни. Це буде зроблено на другому саміті миру", — заявив президент України. Також він уточнив, що цей план забезпечить досягнення надійної стабільності, а ще дозволить позбавити Росію можливості далі загрожувати Європі, зокрема, ядерною зброєю.

Раніше Телеграф також розповідав, що на першому саміті миру Україні вдалося зібрати 78 країн. Ще 15 відмовилися брати участь у заході.