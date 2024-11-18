Заборонити не можна дозволити: в Україні зробили свою заяву про удари Storm Shadow по Росії — ЗМІ

Тема використання ракет Storm Shadow/SCALP викликала багато плутанини

Схоже, що Україна все-таки має можливість застосовувати британські та французькі крилаті ракети по російській території. Проте існують значні обмеження щодо їх використання за межами української території.

Про це повідомляє видання РБК-Україна з посиланням на високопоставлене джерело у військово-політичних колах. Видання пише, що Лондон і Париж не заперечують використання їх озброєння на російській території.

"Але водночас цей дозвіл на удари ракетами Storm Shadow/SCALP поширюється лише на Курську область", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, відразу після появи в західних ЗМІ інформації про те, що США скасували обмеження щодо застосування Україною ракет ATACMS, пішли чутки про те, що аналогічне рішення ухвалили й Британія з Францією.

Спочатку інформацію оприлюднило видання Le Monde, яке, судячи з усього, припустилося помилки під час перекладу матеріалу американських ЗМІ. На ранок 18 листопада повідомлення було виправлено, проте ширші обговорення вже почалися.

Варто зазначити, що видання The Sun з посиланням на джерела в британському уряді повідомило, що Україна не має дозволу на використання Storm Shadow. Там зазначили, що ракети використовують американські системи наведення, тому Вашингтон спочатку заблокував їхнє застосування на російській території і досі не скасував заборони.

У Лондоні ще у травні поточного року говорили, що Україна має право застосовувати західне озброєння за будь-якими цілями. Втім, згодом в уряді країни натякнули, що не все так однозначно.