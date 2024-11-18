Україна зможе бити по Росії американськими ракетами: в ЄС підтвердили

У Європі підтвердили, що Україна має дозвіл на удари вглиб Росії

Глава дипломатії ЄС каже, що США таки дали Україні дозвіл на застосування ракет ATACMS для ударів по Росії. При цьому, за його словами, йдеться про ракети з дальністю 300 кілометрів.

Про це він заявив під час зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу 18 листопада. Його слова наводить Європейська правда.

Відповідаючи на запитання, чому Білий дім дозволив бити вглиб Росії, Боррель зазначив, що йдеться лише про об’єкти, віддалені від українського кордону на 300 кілометрів.

"Тобто йдеться про радіус у 300 кілометрів. Це не так і багато, якщо говорити про відстань, це не велика відстань, вона не сягає далеко вглиб країни, але це рішення адміністрації. Чому вони ухвалили це рішення зараз, а не до виборів? Я не знаю", — сказав він.

Також він додав, що це рішення не стосується обмежень інших країн, оскільки у цьому питанні кожна країна вирішує лише за себе.

Боррель не сказав, звідки у нього ця інформація, оскільки США офіційно про зняття заборони не повідомляли.

Як відомо, 300 кілометрів – це максимальна дальність ураження ракет ATACMS, проте старіші моделі можуть стріляти лише на 165 кілометрів. В Україні були помічені й ті, й інші.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, куди зможуть добити ці ракети та які російські цілі опинились у зоні поразки.