РФ все більше демонструє небажання завершувати війну навіть в теорії - Андрій Коваленко
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Голова Центру протидії дезінформації, експерт з питань інформаційних технологій каже, що РФ потрібно зламати шляхом "обрізання крил" їх союзникам
Лавров заявив, що рф не влаштовують пропозиції команди Трампа щодо відтермінування членства України в НАТО на 20 років і введення контингенту миротворців ЄС та Великої Британії.
Можу додати, що рф все більше демонструє небажання завершувати війну навіть в теорії. І зараз потрібно визнати реальність, що рф потрібно зламати шляхом "обрізання крил" їх союзникам, а також інтенсивним знищенням їх воєнної логістики. Коли посипеться економіка і ВПК, вже буде байдуже, чого хоче путін і його собаки типу лаврова. А поки — це традиційна російська тактика, множити дурню заради вигравання часу.
Джерело — допис Андрія Коваленка у Телеграм.
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