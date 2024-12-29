Голова Центру протидії дезінформації, експерт з питань інформаційних технологій каже, що РФ потрібно зламати шляхом "обрізання крил" їх союзникам

Лавров заявив, що рф не влаштовують пропозиції команди Трампа щодо відтермінування членства України в НАТО на 20 років і введення контингенту миротворців ЄС та Великої Британії.

Можу додати, що рф все більше демонструє небажання завершувати війну навіть в теорії. І зараз потрібно визнати реальність, що рф потрібно зламати шляхом "обрізання крил" їх союзникам, а також інтенсивним знищенням їх воєнної логістики. Коли посипеться економіка і ВПК, вже буде байдуже, чого хоче путін і його собаки типу лаврова. А поки — це традиційна російська тактика, множити дурню заради вигравання часу.

Джерело — допис Андрія Коваленка у Телеграм.