МВФ спрогнозував термін закінчення війни: українцям пояснили, що це означає

Економіст розповів, що може статися найближчим часом

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що війна між Росією та Україною може завершитися в четвертому кварталі 2025 року, а в найгіршому випадку — триватиме до середини 2026 року.

Про те, що означають ці прогнози і на що варто чекати, в ефірі передачі "Зараз" на YouTube-каналі Telegraf.UA розповів економіст Іван Ус. Він зазначив, що такі міжнародні організації, як МВФ, Світовий банк NEFCO (Північна екологічна фінансова корпорація – Ред.) не можуть прогнозувати, що війна буде вічною. Тому що в такому разі ні про яку економіку і мови бути не може.

Вони змушені встановлювати певні ліміти та заявляти, що війна може тривати певну кількість часу, заявив експерт.

Говорити про те, що війна може тривати від 10 до 15 років — теж не зовсім правильно, оскільки прогнози різних дослідників різняться між собою, наголосив Ус. Тому в такій ситуації важливо мати план Б на випадок закінчення війни, незалежно від того, коли це відбудеться.

"Я далекий від заяв, що війна завершиться до кінця 2024 року. Ми знаємо, що окремі представники блогосфери, назвемо їх так, говорили, що до кінця цього року війна завершиться. Це надто оптимістично, не думаю, що так буде", — зазначив він. Іван Вус.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Міжнародний валютний фонд надасть Україні близько 1,1 млрд доларів США як черговий транш після шостого перегляду Механізму розширеного фінансування (EFF).