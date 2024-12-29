Глава Центра противодействия дезинформации, эксперт по вопросам информационных технологий говорит, что РФ нужно сломать путем "обрезки крыльев" их союзникам

Лавров заявил, что рф не устраивают предложения команды Трампа по отсрочке членства Украины в НАТО на 20 лет и введение контингента миротворцев ЕС и Великобритании.

Могу добавить, что рф все больше демонстрирует нежелание завершать войну даже в теории. И сейчас нужно признать реальность, что рф нужно сломать путем "обрезания крыльев" их союзникам, а также интенсивным уничтожением их военной логистики. Когда посыплется экономика и ВПК, уже будет безразлично, чего хочет путин и его собаки типа лаврова. А пока — это традиционная российская тактика, множить глупости ради выигрыша времени.

Источник – сообщение Андрея Коваленко в Телеграмм.