Чи скасують військовий збір в Україні після закінчення війни: в Раді дали відповідь

Військовий збір для державни – це простий та ефективний спосіб швидко зібрати багато грошей на армію

В Україні після закінчення війни проти Росії не стануть скасовувати військовий збір, який зараз підвищили до 5%. Проте коли війна скінчиться та скасують воєнний стан, підвищення теж скасують і він знову повернеться до значення в 1,5%.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини.LIVE. Зараз, за його словами, держава не може собі дозволити відмовитися від стабільного джерела поповнення бюджету.

За даними Гетманцева, військовий збір за 11 місяців 2024 року приніс до державного бюджету понад 40 млрд гривень. А підвищення військового збору до 5% дасть змогу щомісяця отримувати до дев'яти мільярдів гривень у бюджет країни. Діяти це підвищення буде тільки поки є воєнний стан.

"Підвищення ми зробили лише на воєнний стан. Якщо він завершується, то навіть не треба ніяких рішень ухвалювати — автоматично злітають ці 3,5%, на які ми підняли. Це один з двох податків, які можуть швидко зібрати багато грошей для армії", – запевнив він.

Як повідомляв "Телеграф", міністр фінансів України Сергій Марченко пообіцяв, що після підписання закону про підвищення податків ціни на бензин в Україні не зростуть. Внесення змін до податкового кодексу — це просто важіль для вирівнювання системи оподаткування, зазначив він.

Також раніше "Телеграф" писав, що через збільшення податків та інфляцію взимку в Україні здорожчають товари. Ціни ростимуть не тільки на овочі "борщового" набору, а й на інші доступні товари — макарони, крупи, хліб та інше.