Зеленський зізнався, що говорив з Трампом про "замороження війни" (відео)

Дипломатичне закінчення війни збереже більше життів

Президент України Володимир Зеленський розповів про, що розмовляв з майбутнім президентом США Дональдом Трампом під час їх останньої особистої зустрічі. Йшлося в основному про завершення війни в Україні.

Як зазначив голова держави, він наголосив і лідеру Франції Еммануелю Макрону, і Трампу, що голова РФ Володимир Путін — не хоче миру.

"Путін не хоче закінчення цієї війни. Тому його треба примусити. Примусити можна тільки, якщо Україна сильна. Сильна Україна перед будь-якою дипломатією – це сильна на полі бою. Це сильна армія, це пакети зброї тощо, це далекобійні системи, безумовно, і "атакамси", і "тауруси", і "сторм шедоу", і "скальпи". Все це нам дуже-дуже сильно потрібне. І так, виключно для ударів по військових цілях, ми це підкреслюємо", — наголосив Зеленський.

Він додав, що з Трампом говорив про "замороження конфлікту". Україна готова в цьому питанні йти на усі можливі кроки.

"Коли ми говорили про заморожений конфлікт, якщо між нами, я сказав: ""Ми більш ніж ніхто хочемо закінчення війни". Безумовно, дипломатичне закінчення війни збереже більше життів і ми хочемо цього", — сказав президент.

За його словами, для досягнення миру не достатньо дипломатії, треба підтримка Заходу, постачання озброєння. Усе, що надасть перевагу на полі бою може пришвидшити завершення війни.

Нагадаємо, після зустрічі з Зеленським у Парижі Трамп заявив, що "формує концепцію" реалізації свого задуму про швидке припинення війни. За його словами, президент України "готовий до перемовин" з Росією.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Путіна відреагували на пропозицію Трампа про мир в Україні.