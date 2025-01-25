Військовий журналіст та блогер Серж Марко різко розкритикував Олексія Арестовича, розповів про його "славетні" бойові виходи та заявив, що він має сидіти у в'язниці

Бачу фейсбук бомбить від слів Арестовича. Ви що, забули вже, що таке вже було з морпіхом Журавлем? Коли Арестович критикував дії загиблого, розповідаючи що був в гіршій ситуації? (Що є неправда). Ніколи такого не було, і ось знов.

Окай, давайте тоді проаналізуємо хто цей потужний військовий, який вказує як треба вмирати.

Арестович дійсно закінчив ВВУЗ, правда на навчання він забив болт, бо більше в театрі тусив. Але це в майбутньому дало йому можливість звертатись до тих хто воював фразою: — Я тобі як офіцер офіцеру кажу…

З початком війни в 2014 в армію не пішов, за що отримав багато критики, бо до війни він же в соцмережах видавав себе за тру-військового, а тут від воєнкомата бігає герой.

Арестович звернувся до Правого Сектора (Медведів), щоб вони вписались за нього. Маруся з Медведем та Арестовичем зробили пост на тему "Ні, Арестович не сцикло що бігає від воєнкомата, то він такий доброволець в Правом Секторі" (це свободна інтерпретація того що було у пості, до офіційного ПС він скоріш не мав відношення).

Зрозуміло що поїв лайна при такій подачі, всі все зрозуміли. І ні, це не критика самих "Медведів", ці правосекі круті, вони гарно попрацювали потім в 79-й бригаді, але то окрема історія, без участі Олексія.

В 2018 році нарішав собі посаду в 72-й бригаді. Не маючі ніякого досвіду, отримав доволі високу штабну посаду — помічник замкомандира бригади по розвідці.

Абсолютно тилова посада, ніяких бойових виходів, це все брехня, немає ні одного бойового розпорядження що Арестович брав участь в розвідвиходах. І не міг, бо військовослужбовці такого рівня допуску не ходять в рейди.

Доречі в ЗСУ тоді підписували контракти для офіцерів на 3 роки, но з Арестовичем підписали на рік. Не нарішав, а пощастило, ось.

В штабі 72-ї бригади було скучно, тому іноді Арестович туристом притусовувався до груп, які працювали в секторі бригади. В окопі позаду посидіти, здалеку подивитись як справжні хлопці працюють- це те чим займався іноді Арестович. Бо сам він не має абсолютно ніяких навичек, які б допомогли в бою. Він не знає саперної справи, він не вміє стріляти, не вміє ходити, він по словам тих, з до кого він хвостиком приліплювався, казали що єдине чим в цих виходах працював Олексій- це язик. Там рівень серйозний.

В один з таких моментів на лінію 72-ї бригади приїхали працювати снайпери, один з яких був найкращим інструктором з всіх снайперський шкіл. Роман Селіхов.

Арестович взявся організувати цим снайперам вихід, бо ну такі ж круті хлопці приїхали, треба з ними потусити!

В результаті група зайшла на позицію яка буда попередньо замінована противником (і данні про це були, просто Арестович про це не знав, хоча це був його функціональний обов'язок). Рома Селіхов загинув від підриву на міні ОЗМ.

Так, та сама ОЗМ про вибух якої хвалився Арестович.

Як же вижив Арестович?

Дуже просто. Він йшов позаду, на відтяжці, на безпечній відстані. Як справжній розвідник.

Взагалі існує практика, коли розвідники з сектора, який знають, виводять на позицію снайперів (бо снайпер може не знати району, і на точку його виводить розвідник, дає точки роботи і азімути, перевіряє район на наявність мінно-вибухових та по суті охороняє снайперів, які працюють на далеко, але впритул вони безпорадні.

Арестович перший хто зробив все з точністю наоборот, розмінувавши міну снайпером якого повинен був вивести на точку. Також загинув тоді боєць 72 бригади з позивним Полтава. Другий снайпер вижив дійсно дивом, отримавши поранення.

Так загинув найкращий інструктор по снайперам.

Після чого в 72-йці піднявся хіпеш, бо якого хера взагалі в виході брав участь помічник замкомандира бригади, без бойового розпорядження та іншого? Чому був такий суцільний ідіотизм в плануванні виходу, який призвів до загибелі бійців?

З Арестовичем розірвали контракт, наскільки я знаю він всього 10 місяців прослужив. Від суду відмазали, згідно розслідування Арестовича на місці загибелі хлопців там не було. Всі закрили очі.

Після чого зʼявились вигадки про ОЗМ, від якої він дивом вижив, та розповіді про "33 бойових вихода".

Взагалі Арестович повинен був мовчати про цю історію, тому що якщо ії почнуть неупереджено розслідувати- то він сісти повинен. Але ж не та людина це, щоб мовчати.

Так ось. Людина яка все своє життя імітувала військового, не вміє нічого з військової справи, ну тобто абсолютно ніяких військових навичек не має, хоча 10 років війни пройшло, прийшла в ЗСУ тільки "нарішавши" зручну посаду, влізла в бойову роботу, яка завершилась загибелю цінних спеціалістів, а потім збрехала про ті події — не має право вказувати як кому вмирати.

Взагалі, коли Олексій повернеться в Україну (а він це зробить) є велика кількість військових яка б хотіла поспілкуватись з "ярускім" в прямом ефірі.

Ще з часів коли він критикував Журавля, який будучі пораненим, вирішив не сдаватись у полон, а повзти до своїх, хоча до сепарів було ближче.

Джерело: Фейсбук Сержа Марко