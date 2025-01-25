Военный журналист и блогер Серж Марко подверг резкой критике Алексея Арестовича, рассказал о его "славных" боевых выходах и заявил, что он должен сидеть в тюрьме

Вижу фейсбук бомбит от слов Арестовича. Вы что, забыли уже, что такое уже было с морпехом Журавлем? Когда Арестович критиковал действия погибшего, рассказывая что был в худшей ситуации? (Что есть неправда). Никогда такого не было, и вот снова.

Окай, давайте тогда проанализируем кто этот мощный военный, который указывает как надо умирать.

Арестович действительно закончил ВВУЗ, правда на учебу он забил болт, потому что больше в театре тусил. Но это в будущем дало ему возможность обращаться к тем, кто воевал фразой : — Я тебе как офицер офицеру говорю …

С началом войны в 2014 в армию не пошел, за что получил много критики, потому что до войны он же в соцсетях выдавал себя за тру-военного, а тут от военкомата бегает герой.

Арестович обратился к Правому Сектору (Медведев), чтобы они вписались за него. Маруся с Медведем и Арестовичем сделали пост на тему "Нет, Арестович не ссыкло что бегает от военкомата, то он такой доброволец в Правом Секторе" (это свободная интерпретация того что было в посте, к официальному ПС он скорее не имел отношения).

Понятно что поел дерьма при такой подаче, все все поняли. И нет, это не критика самих "Медведей", эти правосеки крутые, они хорошо поработали потом в 79-й бригаде, но это отдельная история, без участия Алексея.

В 2018 году решил себе должность в 72-й бригаде. Не имея никакого опыта, получил довольно высокую штабную должность — помощник замкомандира бригады по разведке.

Совершенно тыловая должность, никаких боевых выходов, это все ложь, нет ни одного боевого распоряжения, что Арестович участвовал в разведвыходах. И не мог, потому что военнослужащие такого уровня допуска не ходят в рейды.

Кстати в ВСУ тогда подписывали контракты для офицеров на 3 года, но с Арестовичем подписали на год. Не нарешал, а повезло, вот.

В штабе 72-й бригады было скучно, поэтому иногда Арестович туристом притусовывался к группам, которые работали в секторе бригады. В окопе позади посидеть, издалека посмотреть как настоящие ребята работают — это то, чем занимался иногда Арестович. Потому что сам он не имеет абсолютно никаких навыков, которые бы помогли в бою. Он не знает саперного дела, он не умеет стрелять, не умеет ходить, он по словам тех, с кем он хвостиком прилеплялся, говорили что единственное чем в этих выходах работал Алексей- это язык. Там уровень серьезный.

В один из таких моментов на линию 72-й бригады приехали работать снайперы, один из которых был лучшим инструктором из всех снайперских школ. Роман Селихов.

Арестович взялся организовать этим снайперам выход, потому что ну такие же крутые ребята приехали, надо с ними потусить!

В результате группа зашла на позицию которая буда предварительно заминирована противником (и данные об этом были, просто Арестович об этом не знал, хотя это была его функциональная обязанность). Рома Селихов погиб от подрыва на мине ОЗМ.

Да, та самая ОЗМ о взрыве которой хвастался Арестович.

Как же выжил Арестович?

Очень просто. Он шел сзади, на оттяжке, на безопасном расстоянии. Как настоящий разведчик.

Вообще существует практика, когда разведчики из сектора, который знают, выводят на позицию снайперов (потому что снайпер может не знать района, и на точку его выводит разведчик, дает точки работы и азимуты, проверяет район на наличие минно-взрывных и по сути охраняет снайперов, которые работают вдали, но вблизи они беспомощны.

Арестович первый кто сделал все с точностью наоборот, разминировав мину снайпером которого должен был вывести на точку. Также погиб тогда боец 72 бригады с позывным Полтава. Второй снайпер выжил действительно чудом, получив ранения.

Так погиб лучший инструктор по снайперам.

После чего в 72-йке поднялся хипеш, потому что какого хера вообще в выходе участвовал помощник замкомандира бригады, без боевого распоряжения и прочего? Почему был такой сплошной идиотизм в планировании выхода, который привел к гибели бойцов?

С Арестовичем разорвали контракт, насколько я знаю он всего 10 месяцев прослужил. От суда отмазали, согласно расследованию Арестовича на месте гибели ребят там не было. Все закрыли глаза.

После чего появились выдумки об ОЗМ, от которой он чудом выжил, и рассказы о "33 боевых выходах".

Вообще Арестович должен был молчать об этой истории, потому что если ее начнут беспристрастно расследовать — то он сесть должен. Но ведь не тот человек это, чтобы молчать.

Так вот. Человек, который всю свою жизнь имитировал военного, не умеет ничего из военного дела, ну то есть абсолютно никаких военных навыков не имеет, хотя 10 лет войны прошло, пришел в ВСУ только "нарешав" удобную должность, влез в боевую работу, которая завершилась гибелью ценных специалистов, а потом соврал о тех событиях — не имеет право указывать как кому умирать.

Вообще, когда Алексей вернется в Украину (а он это сделает) есть большое количество военных, которые хотели бы пообщаться с "ярусским" в прямом эфире.

Еще со времен, когда он критиковал Журавля, который будучи раненым, решил не сдаваться в плен, а ползти к своим, хотя к сепарам было ближе.

Источник: Фейсбук Сержа Марко