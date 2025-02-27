Експертка Центру прав людини ZMINA спеціально для "Телеграфу" розповіла про складові євроінтеграційного процесу

У червні 2024 року глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила , що Україна виконала всі необхідні умови для початку переговорів про вступ до ЄС. 2025 рік, попри війну та турбулентність на міжнародній арені, може стати вирішальним для євроінтеграційного процесу України. Країна продовжує рух до членства в Європейському Союзі, працюючи над реформами та стратегічним плануванням. Головною метою на цей рік є відкриття нових кластерів переговорів та досягнення прогресу у шести з них, які є ключовими для вступу в ЄС.

Переговори з ЄС: кроки вперед

Процес вступу України до ЄС регулюється методологією, оновленою у лютому 2020 року. Вона передбачає поділ переговорних сфер на шість кластерів, що охоплюють 35 переговорних розділів.

Єврокомісія сподівається на відкриття трьох кластерів — 1 ("Основи"), 2 ("Внутрішній ринок") та 6 ("Міжнародні відносини") – до завершення польського головування у червні.

Відкриття цих кластерів стане значним кроком у процесі вступу України до ЄС та підтвердить готовність країни виконувати європейські стандарти.

У другій половині року, коли головування перейде до Данії, очікується відкриття решти трьох кластерів: "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток", "Зелений порядок денний" та "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".

Дорожні карти та реформи

Одним із ключових елементів переговорного процесу є розробка та реалізація дорожніх карт . Серед них центральне місце займають:

Дорожня карта з верховенства права, яка структурована у чотири ключові блоки: судова влада, боротьба з корупцією, основоположні права та юстиція, свобода і безпека.

Дорожня карта реформи державного управління України , яка визначає ключові напрями реформ у цій сфері для побудови сильної державної служби майбутнього держави-члена ЄС.

Ці дорожні карти є визначальними для відкриття переговорних кластерів. Вони були підготовлені за участі громадянського суспільства та міжнародних партнерів і передбачають детальний план реформ на найближчі роки.

Зокрема, у 2024 році Коаліція громадських організацій на чолі з Лабораторією законодавчих ініціатив підготувала Тіньовий звіт до розділу 23 "Правосуддя та фундаментальні права" Звіту Європейської комісії щодо України у 2023 році, у якому міститься аналіз прогресу, досягнутого Україною за кожною сферою, з червня 2023 року до серпня 2024-го. Загалом експерти надали 350 рекомендацій, близько ста з них, підготовлених Центром прав людини ZMINA, стосуються захисту прав людини. Ці рекомендації були надані Міністерству юстиції для формування тематичної дорожньої карти.

Оцінка Європейської комісії та наступні кроки

Процес вступу України до ЄС передбачає проходження етапу скринінгу — детального аналізу відповідності українського законодавства нормам ЄС.

У 2025 році Європейська комісія представить скринінгові звіти, на основі яких будуть сформовані наступні переговорні позиції України. Успішне виконання рекомендацій стане вирішальним для просування переговорного процесу.

Україна має намір продемонструвати прогрес у сферах судової реформи, боротьби з корупцією, захисту прав людини та юстиції, свободи та безпеки. Ці досягнення не лише наблизять країну до членства в ЄС, а й зміцнять її демократичні інститути та міжнародну довіру.