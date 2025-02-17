Швидко не вийде: скільки Україна вступатиме до ЄС і чи зможе це забезпечити її безпеку

Україна може отримати гарантії безпеки від ЄС, але вони не будуть такими надійними, як від НАТО

Судячи з нової риторики США, Україна в найближчому майбутньому до НАТО не вступить. Однак, вона може отримати колективні гарантії безпеки від країн ЄС. Але й із цим є проблеми.

Про це йдеться у матеріалі Le Figaro. Зазначається, що процес вступу України до Євросоюзу матиме велику кількість перешкод.

"Київ і Брюссель планують відкрити, починаючи з першого півріччя 2025 року, як мінімум два з шести кластерів, які включають загалом 26 розділів, які мають адаптуватися в ході структурних реформ. У теорії цей процес триватиме щонайменше п’ять років, але політичні бар’єри можуть значно ускладнити завдання", — йдеться у матеріалі.

Матеріал видання присвячений статті 42-7 Європейського договору, яка свідчить, що у разі збройної агресії проти одного з учасників, решта зобов’язана надати йому допомогу та підтримку всіма можливими засобами. На перший погляд, вона може здаватися подібною до статті 5, яка передбачає колективну оборону НАТО, проте насправді вона не зобов’язує до безпосереднього військового втручання.

Зазначається, що глава Пентагону Піт Хегсет під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції відкинув можливість прийняття України до НАТО, що порушило питання про прискорення її вступу до ЄС. Але із цим уже відчуваються проблеми.

"Це не стаття, яку можна застосувати на практиці. Європейці не погодяться на членство України без серйозних гарантій безпеки, які насамперед надає НАТО", — пояснює Фабріс Путьє, президент консалтингової компанії Rasmussen Global.

За його словами, всі альтернативи НАТО будуть дорожчими та ризикованішими. Крім того, Україні без Альянсу доведеться подвоїти свою армію.

Разом з тим, він зазначає, що позиція Вашингтона може змінитися залежно від переговорів з Москвою або після завершення каденції Дональда Трампа.

"Без НАТО вступ України до ЄС може стати катастрофою: без достатніх гарантій безпеки 8 мільйонів українських біженців не повернуться, а підприємства не захочуть інвестувати в реконструкцію", — попередив експерт із міжнародних відносин з київського інституту New Europe Лео Літра.

Як повідомлялося раніше, у Європі серйозно розмірковують про відправку в Україну військ у рамках майбутніх гарантій безпеки. Однак на даному етапі там можуть знайти не більше 30 тисяч військовослужбовців, тоді як Україні потрібно щонайменше 500 тисяч.