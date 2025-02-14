Україна в ЄС, зацікавленість Путіна і мир: головні заяви Урсули фон дер Ляєн у Мюнхені

"Телеграф" зібрав головне з промови президентки Єврокомісії

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн братиме участь у переговорах щодо припинення війни Росії проти України. Адже, за її словами, Україна потребує справедливого та міцного миру. Вона заявила, що наша країна хоче так само миру, як і Європа.

"Телеграф" зібрав заяви президентки Єврокомісії. Вона їх зробила на Мюнхенській безпековій конференції.

Місце України в ЄС

"Ми працюємо з Україною над членством України в ЄС, бо місце України – тут, в Європейському Союзі", — заявила фон дер Ляєн.

Зазначається, що Європейський Союз надав військову та фінансову допомогу Україні на 140 мільярдів доларів. Це більша сума, ніж будь-коли в світі.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнила у активізації роботи з прискорення процесу вступу України до Європейського союзу.

"Ми будемо активізувати роботу для прискорення процесу вступу України до Європейського Союзу. Ми вже досягли значного прогресу. Але знову ж таки, зараз настав час "зрушити гори" в Європейському Союзі, збільшити можливості витрачання національних бюджетів, отримати спільне європейське фінансування для проєктів, що становлять спільний європейський інтерес, і прискорити процес вступу України", — сказала вона під час виступу на 61-й Мюнхенській безпековій конференції.

За словами фон дер Ляєн, це має бути метою "нової Європи, яка інтенсивно працює над цими цілями".

З деякими словами США можна погодитись

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у останніх коментарях високопосадовців адміністрації США щодо України є речі, із якими можна погодитись.

Фон дер Ляєн відзначила, що в останні дні у Європі виникло занепокоєння через свіжі коментарі високопосадовців адміністрації США щодо України.

"Але тут ми повинні бути чесними, і ми повинні уникати обурення та невдоволення, тому що якщо вислухати суть коментарів, ми не тільки розуміємо, звідки вони надходять, але й визнаємо, що з деякими коментарями ми можемо погодитись", – сказала фон дер Ляєн.

Україні потрібен мир

Вона заявила, що Україні потрібен мир через силу. Урсула фон дер Ляєн додала, що Європа хоче миру через силу.

"І президент Трамп чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати твердо віддані миру через силу. Тому я вірю, що, працюючи разом, ми зможемо досягти цього справедливого і тривалого миру", — сказала вона.

Путін має бути зацікавлений

Президентка єврокомісії каже, що Україна, як ніхто інший, хоче миру. Справедливого і тривалого, щоб жахіття останніх трьох років більше ніколи не повторилися. За словами Путіна, він готовий зустрітися. Але вона питає на яких умовах.

"Він має продемонструвати, що він не зацікавлений у продовженні цієї війни. Він повинен показати, що відмовився від своїх амбіцій знищити Україну. Поразка України послабить Європу, але вона також послабить і Сполучені Штати", — фон дер Ляєн.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський відповів, чи продовжать США допомагати Україні, і висловився про переговори