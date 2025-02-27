Эксперт Центра прав человека ZMINA специально для "Телеграфа" рассказала о составляющих евроинтеграционного процесса

В июне 2024 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила , что Украина выполнила все необходимые условия для начала переговоров о вступлении в ЕС. 2025 год, несмотря на войну и турбулентность на международной арене, может стать решающим для евроинтеграционного процесса Украины. Страна продолжает движение к членству в Европейском Союзе, работая над реформами и стратегическим планированием. Главной целью этого года является открытие новых кластеров переговоров и достижение прогресса в шести из них, которые являются ключевыми для вступления в ЕС.

Переговоры с ЕС: шаги вперед

Процесс вступления Украины в ЕС регулируется методологией, обновленной в феврале 2020 года. Она предусматривает раздел переговорных сфер на шесть кластеров, охватывающих 35 переговорных разделов.

Еврокомиссия надеется на открытие трех кластеров — 1 ("Основы"), 2 ("Внутренний рынок") и 6 ("Международные отношения") — до завершения польского председательства в июне.

Открытие этих кластеров станет значительным шагом в процессе вступления Украины в ЕС и подтвердит готовность страны выполнять европейские стандарты.

Во второй половине года, когда председательство перейдет к Дании, ожидается открытие остальных трех кластеров: "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие", "Зеленая повестка дня" и "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности".

Дорожные карты и реформы

Одним из ключевых элементов переговорного процесса является разработка и реализация дорожных карт . Среди них центральное место занимают:

Дорожная карта по верховенству права, структурированная в четыре ключевых блока: судебная власть, борьба с коррупцией, основополагающие права и юстиция, свобода и безопасность.

Дорожная карта реформы государственного управления Украины , определяющая ключевые направления реформ в этой сфере для построения сильной государственной службы будущего государства — члена ЕС.

Эти дорожные карты являются определяющими для открытия переговорных кластеров. Они были подготовлены с участием гражданского общества и международных партнеров и подразумевают детальный план реформ на ближайшие годы.

В частности, в 2024 году Коалиция общественных организаций во главе с Лабораторией законодательных инициатив подготовила Теневой отчет к разделу 23 "Правосудие и фундаментальные права" Отчета Европейской комиссии относительно Украины в 2023 году, в котором содержится анализ прогресса, достигнутого Украиной по каждой сфере, с июня 2023 года до августа 2024-го. В общей сложности эксперты предоставили 350 рекомендаций, около ста из них, подготовленных Центром прав человека ZMINA, касаются защиты прав человека. Эти рекомендации были предоставлены Министерству юстиции по формированию тематической дорожной карты.

Оценка Европейской комиссии и следующие шаги

Процесс вступления Украины в ЕС предполагает прохождение этапа скрининга – детального анализа соответствия украинского законодательства нормам ЕС.

В 2025 году Европейская комиссия представит скрининговые отчеты, на основе которых будут сформированы следующие переговорные позиции Украины. Успешное выполнение рекомендаций станет решающим для продвижения переговорного процесса.

Украина намерена продемонстрировать прогресс в сферах судебной реформы, борьбы с коррупцией, защиты прав человека и юстиции, свободы и безопасности. Эти достижения не только приблизят страну к членству в ЕС, но и укрепят ее демократические институты и международное доверие.