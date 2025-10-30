Журналіст та народний депутат Вадим Денисенко прокоментував підсумки зустрічі глав США та Китаю для України

Трамп заявив, що порушив питання України, але китайське державне агенство Сіньхуа ні словом про це не обмовилося.

1. Головний підсумок півторагодинних переговорів — сторони розпочали діалог із річного мораторію на торгові конфлікти. Протягом року Трамп обіцяє не вводити мита, а Китай зняв обмеження на рідкоземи. Це означає, що на старті сторони погодилися на початок конструктивного діалогу.

2. Просто, щоб ми краще розуміли настрій сторін наведу два заголовки з російської версії Сіньхуа: "Си Цзиньпин призвал к уверенному продвижению вперед гигантского корабля китайско-американских отношений" та "Развитие Китая идет рука об руку с видением Д. Трампа "Сделаем Америку снова великой" — Си Цзиньпин".

3. Річний мораторій — це, по-перше, довгі переговори, які Трамп хоче завершити до виборів 4.11.2026, а Сі розуміє, що в Трампа є часовий ліміт. Відтак, всі головні рішення, схоже, почнуть викристалізовуватися не раніше травня-червня 2026 року.

4. Офіційний Пекін не згадав Україну взагалі. Це було абсолютно прогнозовано. Я повторю те, що кажу багато місяців підряд: ми маємо сформулювати своє бачення майбутніх стосунків з Китаєм, щоб прискорити процес тиску КНР на Москву.

5. Починається дуже складний процес переговорів, де Україна є не пріоритетним питанням для однієї зі сторін. Ми є всього лише частиною цього переговорного процесу в контексті безпеки в Європі.

Після лютневої проблеми в Овальному кабінеті ми змогли стати частиною виборів в США та увійшли в обовʼязковий пріоритет виборів в США. Зараз наша задача стати (в позитивному значенні) частиною пріоритету для Пекіна. І це неможливо зробити без зміни нашої політики на китайському напрямку.

Джерело: допис Денисенка у Facebook