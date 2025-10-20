Сі Цзіньпін і таємниця наступника: Китай на порозі політичної нестабільності

Попри поважний вік, Сі Цзіньпін не визначив, хто продовжить його політику. Чим це загрожує Китаю?

Сі Цзіньпін керує Китаєм майже 13 років та не збирається полишати пост. Ба більше — попри поважний вік у 72 років, він не натякав про те, хто продовжуватиме політику Китаю після нього. І попри бажання Сі жити до 150 років, подібна тенденція може загрожувати країні у майбутньому.

Що потрібно знати

Сі Цзіньпін керує Китаєм майже 13 років і не планує залишати пост

Він не назвав спадкоємця, що створює ризик політичної нестабільності

Відсутність очевидного наступника може спричинити боротьбу еліт у разі раптового відходу Сі, але призначення спадкоємця теж ризиковане

Більшість наближених до Сі чиновників старшого покоління і не виглядають майбутніми лідерами.

Про це пише оглядач The Times у Китаї Кріс Баклі. З 20 жовтня в Китаї стартує чотириденне засідання Центрального комітету Комуністичної партії. На цьому заході можновладці мають узгодити план розвитку країни на наступні п’ять років. Формально йтиметься про технологічне лідерство та зміцнення економіки, але головне питання, яке не прозвучить уголос, — хто керуватиме Китаєм після Сі Цзіньпіна.

Сі не готовий полишати пост — він скасував обмеження президентських термінів і зосередив владу до рівня, небаченого з часів Мао Цзедуна, наголошує експерт. На його думку, така ситуація загрожує Китаю — відсутність очевидного може викликати справжнє збурення. Якщо Сі раптово втратить можливість керувати, Китай може опинитися в епіцентрі боротьби еліт.

Водночас призначення спадкоємця це теж великий ризик. Він може створити альтернативний центр впливу. Та серед наближених до Сі чиновників переважають союзники старшого покоління — їм уже за 60, тож вони не виглядають майбутніми лідерами.

У свої 72 роки Сі, ймовірно, доведеться шукати потенційного спадкоємця серед набагато молодших чиновників, яким ще належить проявити себе та завоювати його довіру. Якщо Сі врешті-решт обере наступника, лояльність до нього та його порядку денного майже напевно буде першочерговою вимогою. Кріс Баклі, оглядач

За оцінками експертів, новий потенційний лідер може з’явитися серед чиновників, народжених у 1970-х роках, які нині працюють у провінціях чи агенції центрального уряду. Та це може і не відбутися найближчим тижнем. Якщо Сі не підвищить нікого з молоді, це може статися на початку його наступного можливого четвертого п'ятирічного терміну на посаду президента у 2027 році.

Біографія Сі Цзіньпіна

Ще одне питання — боротьба за владу. Найближчими роками, на думку експертів, Сі тестуватиме кандидатів, а чиновники почнуть активніше боротися за місце поруч з ним.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає родина президента Сі. З Пен Ліюань вони одружені з 1987 року. Вона виконувала народні пісні. В пари є дочка, яка навчалась в Гарварді та рідко виходить на публіку.