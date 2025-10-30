Зниження мит, ядерні випробування та війна в Україні. Чим закінчилась зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна

Президент США анонсував візит до Китаю та оцінив розмову з китайським лідером на 12 з 10

Зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна у Південній Кореї завершилась. На ній вони говорили про війну в Україні, торгівельні відносини і не тільки.

Що треба знати:

Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна тривала 1 годину 40 хвилин

Президент США анонсував поїздку у Китай в квітні

Мита для Китаю буде зменшено з 57% до 47%

За даними Reuters, пресконференцію з пресою після особистої розмови лідери не проводили, однак президент США зробив кілька заяв на борту свого літака. "Телеграф" зібрав головне з зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна.

"Це була дивовижна зустріч. Він чудовий лідер. Було прийнято багато рішень", — заявив голова Білого дому про зустріч з Сі Цзіньпінем

Головні заяви Трампа з борту літака Air Force One:

Я поїду до Китаю у квітні, Сі приїде сюди десь після цього.

Питання рідкісноземельних ресурсів вирішено. Вони вже заселені. І це стосується всього світу, можна сказати, що це була світова ситуація, а не лише ситуація в США.

Усі проводять ядерні випробування, у нас більше ядерної зброї, ніж у будь-кого, але ми не проводимо випробувань. Я думаю, що для нас доречно почати випробування, оскільки інші також проводять випробування ядерної зброї.

США ведуть переговори з Росією про ядерне роззброєння.

За шкалою від 0 до 10 зустріч із Сі оцінюється мною на 12.

Ізраїльського солдата вбили, і вони здійснили помсту. Припинення вогню все ще діє.

Ми домовилися зменшити мита з 57% до 47%

Це нормально, що у двох найбільших економік світу час від часу виникають непорозуміння. Ми, як керманичі китайсько-американських відносин, повинні тримати правильний курс.

Я б дуже хотів, щоб Китай допоміг нам із Росією.

Санкції проти "Роснефти" і "Лукойла" вже змусили китайські та індійські компанії скорочувати закупівлі російської нафти.

Окрім того, Трамп хоче домовленостей щодо закупівель сої та обмежень ядерних озброєнь. При цьому Вашингтон сподівається на те, що Китай посприяє скороченню імпорту енергоресурсів із РФ, аби змусити Кремль припинити війну проти України.

