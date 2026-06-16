Цих чоловіків мобілізують першими. Які зміни запровадить реформа Міноборони

Відстрочки та броні теж очікують нововведення

В рамках реформування мобілізації потреби в людях у війську можуть змінитись, тому перелік осіб, яких призиватимуть у першу чергу, теж. Окрім того, деякі чоловіки можуть втрати відстрочку.

"Телеграф" розповість, які зміни планують у Міноборони та чого чекати військовозобов'язаним. Зауважимо, що реформування має змінити пріоритети комплектування бойових частин та посилити контроль за підставами для відстрочки.

Кого можуть призвати у першу чергу

Реформа Міноборони акцентує на поповненні підрозділів та заохоченні до добровільної служби, шляхом підписання контрактів. Так, передбачається:

бойові та піхотні підрозділи мають бути доукомплектовані кваліфікованими військовими. Йдеться про чоловіків з бойовим досвідом та резервістів. Для них буде створено контракті умови служби, які передбачатимуть чіткі терміни та обов'язкову відстрочку після їх завершення.

іноземні добровольці. Міністр оборони Михайло Федоров казав, що від 30% до 50% посад у штурмових та піхотних підрозділах займатимуть іноземці через систему рекрутингу.

ротація та розподіл між бригадами. За новим механізмом кожен підрозділ має щомісяця отримувати мінімум 50 новобранців. До цього пріоритет належав виключно десантно-штурмовим військам та морській піхоті, зараз же хочуть, щоб усі підрозділи поповнювались рівномірно.

Хто може втратити відстрочку

Основною причиною для перегляду відстрочки та броні буде підозра на її неправомірне отримання. Йдеться про:

студентів, які порушують правила навчання. Тобто не відвідують пари, мають велику кількість боргів та закривають сесію "одним днем". Цим питанням займатиметься Держслужба з перевірки якості освіти. Особливу увагу приділятимуть студентам 25+.

перегляд статусу критичності підприємств має знизити зловживання бронюванням працівників.

Зміни після реформування. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Також заплановані зміни й бік покращення умов отримання відстрочки. Адже планується перегляд справ, коли чоловіки, що мали право на відстрочку через інвалідність, батьки 3-х та більше дітей, не оформили її вчасно та були мобілізовані.

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