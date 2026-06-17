"Резерв стає гіршим": військовий хірург назвав головну проблему з мобілізованими

Бажання залишити службу виникає у багатьох військових

На п’ятий рік повномасштабного вторгнення мобілізаційний резерв в Україні стає гіршим. Молодих та фізично міцних людей стає менше, і водночас серед мобілізованих дедалі частіше зустрічаються люди старшого віку із хронічними захворюваннями.

Про це говорить військовий хірург, командир медичної роти 4-го окремого медичного батальйону Третього армійського корпусу Іван Турист в інтерв’ю Телеграфу: Мобілізаційний резерв стає гіршим. Молоді та сильні закінчуються – інтерв’ю з військовим хірургом”.

"Якщо взяти норму показників загального аналізу крові, наприклад, станом на 1980 рік минулого століття і зараз, тобто різниця. Як збільшити здоров’я населення? Зменшити норму", — пояснює співрозмовник.

За його словами, після кількох років війни бажання залишити службу виникає у багатьох військових, але проходження військово-лікарської комісії — це не найпростіший варіант, щоб досягти звільнення. Однією з законних підстав можуть бути сімейні обставини, зокрема йдеться про наявність трьох дітей.

"Але у нашому корпусі, підрозділі люди всі мотивовані, і жорстких випадків, мовляв, "зробіть щось, щоб я списався", такого на моїй практиці не було", — підсумував "Турист".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому мобілізованим обмежують дзвінки. На це є справді важлива причина.