Українська журналістка та спеціальний кореспондент ТСН прокоментувала заяву Федорова про необхідість виборів

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Звернення Федорова. Очікувано.

Сьогодні в парламенті має бути голосування за міністра. Шансів, що він повернеться в це крісло, небагато. Тож вирішив іти ва-банк.

Примітка: блог опубліковано 19 серпня. Наразі Верховна Рада України вже підтримала призначення Євгена Хмари на посаду міністра оборони замість Михайла Федорова. Кандидатуру Хмари підтримали 312 народних депутатів, він склав присягу.

Те, що він став політичним лідером — довели картонки. Те, що остаточно вирішив іти цим шляхом — довело це відео. Але, відверто, мені стає страшно. Страшно для тих, хто вчив історію.

Ми вже мали кейс з виборами у 1917–1921. Тоді українці протистояли більшовикам (тим самим росіянам).

Через більшовицьке вторгнення вибори вдалося провести лише в частині округів — Київщина, Полтавщина, Чернігівщина, Катеринославщина, Волинь, Поділля.

Влада не стала суб’єктною. Її знесли ті, хто окупував Україну

Потім 80 років під радянською владою: Голодомор, знищення культури, 20 мільйонів загиблих, захищаючи Союз, який сам підписав пакт з агресором.

Це вже було

Чи хочемо ми ще раз?

У час, коли підтримка європейських партнерів на піку?

У нас близько 5 млн переселенців.

Шість областей з активними бойовими діями.

Мільйонна армія

Як забезпечити прозоре і дійсне голосування, яке визнає світ і після якого продовжить з нами співпрацювати? Через дію?

Покриття інтернетом є не всюди. Є люди, які взагалі не користуються смартфонами. Їхні голоси не враховуватимуть? Тоді де демократія?

В Офісі Президента відповіли: не проти виборів. Але не впевнені, що вони відбудуться під атаками ракет. І я не впевнена.

Аргумент Федорова: Росія нам диктує, коли проводити вибори.

Але ж саме російський президент уже заявляв, що український — нелегітимний. Тобто теж натякав на вибори.

То хто тоді диктує Україні, чи їх проводити?

Джерело: kyriienko_press.