У справі вбивства Фаріон нарешті поставлять крапку. У Львові оголошують вирок Зінченку (головне)

Біля будівлі суду зібралися прихильники Фаріон

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У четвер, 1 жовтня, у Шевченківському районному суді Львова розпочалося засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Суд має оголосити вирок В’ячеславу Зінченку, якого обвинувачують у вбивстві мовознавиці.

Засідання розпочалося о 10:30. Ще до його початку біля суду посилили заходи безпеки: частину вулиці Січових Стрільців обмежили для проїзду, а біля будівлі зібралися прихильники Ірини Фаріон. "Телеграф" слідкує за перебігом подій у суді.

Колегія суддів уже в залі

Перед початком засідання В’ячеслава Зінченка доправили до зали суду. Згодом до приміщення зайшла колегія суддів і розпочала оголошення вироку у справі.

Хто прийшов на засідання

У залі суду присутні учасники процесу. Зокрема, прокурори Дмитро Петльований та Олена Данилів.

Також на засідання прийшла донька Ірини Фаріон Софія Особа разом зі своєю адвокаткою Наталією Романик. Інтереси обвинуваченого В’ячеслава Зінченка представляє адвокатка Діана Кара.

Ще до початку засідання біля будівлі Шевченківського районного суду почали збиратися прихильники Ірини Фаріон.

Нагадаємо, що українську мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон було вбито 19 липня 2024 року біля власного будинку у Львові. Її поховали на Личаківському кладовищі.

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