Украинская журналистка и специальный корреспондент ТСН прокомментировала заявление Федорова о необходимости выборов

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Обращение Федорова. Ожидаемо.

Сегодня в парламенте должно быть голосование за министра. Шансов, что он вернется в это кресло, немного. Так что решил идти ва-банк.

Примечание: блог опубликован 19 августа. Верховная Рада Украины уже поддержала назначение Евгения Хмары на должность министра обороны вместо Михаила Федорова. Кандидатуру Хмары поддержали 312 народных депутатов, он принял присягу.

То, что он стал политическим лидером, доказали картонки. То, что окончательно решил идти по этому пути — доказало это видео. Но, честно, мне становится страшно. Страшно для тех, кто учил историю.

У нас уже был кейс с выборами в 1917–1921. Тогда украинцы противостояли большевикам (тем же россиянам).

Из-за большевистского вторжения выборы удалось провести только в части округов — Киевщина, Полтавщина, Черниговщина, Екатеринославщина, Волынь, Подолье.

Власть не стала субъектной. Ее снесли те, кто оккупировал Украину

Затем 80 лет под советской властью: Голодомор, уничтожение культуры, 20 миллионов погибших, защищая Союз, который сам подписал пакт с агрессором.

Это уже было

Хотим ли мы еще раз?

В то время, когда поддержка европейских партнеров на пике?

У нас около 5 млн. переселенцев.

Шесть областей с активными боевыми действиями.

Миллионная армия

Как обеспечить прозрачное и подлинное голосование, которое признает мир и после которого он продолжит с нами сотрудничать? Через "Дія"?

Покрытие интернетом есть не везде. Есть люди, которые вообще не пользуются смартфонами. Их голоса не будут учитывать? Тогда где демократия?

В Офисе Президента ответили: не против выборов. Но не уверены, что они состоятся под атаками ракет. И я не уверена.

Аргумент Федорова: Россия нам диктует, когда проводить выборы.

Но ведь именно российский президент уже заявлял, что украинский — нелегитимный. То есть тоже намекал на выборы.

Так кто тогда диктует Украине, проводить ли их.

Источник: kyriienko_press.