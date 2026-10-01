Використаний дезодорант ще знадобиться: що з нього можна зробити
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Зазвичай його викидають на смітник
Бажаєте надати шкірі красивого бронзового відтінку без довгого перебування на сонці? Неймовірно, але в цьому може допомогти використаний кульковий дезодорант.
У мережі поділилися простим та бюджетним лайфхаком, який миттєво перетворює колір шкіри рук, надаючи їм розкішного глянсового блиску. Такий спосіб зручний тим, що засіб лягає рівним шаром, не маже руки при нанесенні і легко змивається при необхідності, створюючи ефект ідеальної літньої засмаги.
Кроки дуже прості:
- Почистіть та висушіть старий флакон від роликового дезодоранту.
- Налийте туди дитячу олійку (на відео використовувалася олійка Johnson’s Baby).
- Додайте у флакон "Запечені тіні для повік" бронзового відтінку (на відео використовувалися тіні бренду maXmaR).
- Добре перемішайте все і нанесіть на руки за допомогою ролера.
"Наноситься акуратно і приголомшливе сяйво. Бронзовий відтінок просто бездоганний", — зазначила авторка відео.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що дезодорант для взуття не врятує від неприємного запаху. Досвідчений український чоботар пояснив, чому.