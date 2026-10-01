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Використаний дезодорант ще знадобиться: що з нього можна зробити

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Використані кулькові дезодоранти Новина оновлена 01 жовтня 2026, 22:53
Використані кулькові дезодоранти. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Зазвичай його викидають на смітник

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Бажаєте надати шкірі красивого бронзового відтінку без довгого перебування на сонці? Неймовірно, але в цьому може допомогти використаний кульковий дезодорант.

У мережі поділилися простим та бюджетним лайфхаком, який миттєво перетворює колір шкіри рук, надаючи їм розкішного глянсового блиску. Такий спосіб зручний тим, що засіб лягає рівним шаром, не маже руки при нанесенні і легко змивається при необхідності, створюючи ефект ідеальної літньої засмаги.

Кроки дуже прості:

  • Почистіть та висушіть старий флакон від роликового дезодоранту.
Старий флакон від роликового дезодоранту
Старий флакон від роликового дезодоранту/Фото: Screenshot
  • Налийте туди дитячу олійку (на відео використовувалася олійка Johnson’s Baby).
Дитяча олійка
Дитяча олійка/Фото: Screenshot
  • Додайте у флакон "Запечені тіні для повік" бронзового відтінку (на відео використовувалися тіні бренду maXmaR).
Запечені тіні для повік
Запечені тіні для повік/Фото: Screenshot
  • Добре перемішайте все і нанесіть на руки за допомогою ролера.
Зібраний дезодорант тепер фарбує шкіру
Зібраний дезодорант тепер фарбує шкіру/Фото: Screenshot

"Наноситься акуратно і приголомшливе сяйво. Бронзовий відтінок просто бездоганний", — зазначила авторка відео.

Авторка показала різницю на відео — на ліву руку нанесли даний засіб
Авторка показала різницю на відео — на ліву руку нанесли цей засіб/Фото: Screenshot

Раніше "Телеграф" повідомляв, що дезодорант для взуття не врятує від неприємного запаху. Досвідчений український чоботар пояснив, чому.

Теги:
#Дезодоранти