Не просто з цибулею: як приготувати оселедець, щоб ним об'їдалися всі

Проста страва, яку можна готувати і в будні, і на свята

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Оселедець — завсідник наших застіль та повсякденних вечерь. Але якщо стандартна подача у вигляді нарізаних шматочків із кільцями сирої цибулі та олією вже приїлася і хочеться чогось нового, можна приготувати намазку для бутербродів.

Цікавим і дуже простим рецептом такої закуски поділилася кулінарна блогерка by.elinaganeva на своїй сторінці в Instagram. Вона пропонує змішати рибу з кількома простими добавками, і виходить закуска, яку можна подавати на хлібі.

Для приготування потрібні оселедець, половина фіолетової цибулини, пучок зеленої цибулі, 2–3 мариновані огірки, 1–2 ст. ложки зернистої гірчиці, 2–3 ст. ложки майонезу, чорний перець та житній хліб.

Усі інгредієнти потрібно нарізати кубиком. Так текстура відчуватиметься, але намазка не розвалиться.

Закуска з оселедця. Скріншот Instagram/by.elinaganeva

Заправте суміш двома столовими ложками майонезу, додайте французьку гірчицю в зернах для пікантності та щедро приправте чорним свіжомеленим перцем.

Закуска з оселедця. Скріншот Instagram/by.elinaganeva

Маринований огірок дасть потрібну кислинку, а гірчиця об'єднає всі смаки воєдино.

Для тих, хто віддає перевагу кориснішим та вишуканішим варіантам, у коментарях до рецепта радять альтернативу. Замість майонезу та огірків можна змішати кубики оселедця зі стиглим авокадо, свіжим кропом і краплею оливкової олії. Авокадо додасть закусці кремовості, і вона ідеально виглядатиме на підсушеному житньому тості.

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