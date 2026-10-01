Наймасовіша здача в полон за 12 років війни: зʼявились нові кадри операції "Вівальді" та свідчення окупантів

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Третій армійський корпус показав відео масової здачі росіян у полон та їхнього спілкування з бригадним генералом Андрієм Білецьким. За три етапи операції "Вівальді" взяли живими понад 250 військових противника, серед них — десятки офіцерів.

Як зазначили в корпусі, російські військові пояснюють рішення здатись пояснюють голодом, виснаженням, проблемами з управлінням та погрозами з боку власних командирів, які під тиском Третього корпусу втрачають контроль над ситуацією.

На оприлюднених кадрах полонені розповідають про критичні умови на позиціях. За їхніми словами, через нестачу їжі військовим доводиться їсти кропиву та кору, а також полювати на диких тварин. Для втамування спраги вони збирають дощову воду, а в окремих випадках змушені пити власну сечу.

Також російські військові заявляють про проблеми з евакуацією поранених. За їхніми словами, часто єдиний шанс вижити – самотужки доповзти до точки евакуації.

Під час спілкування з командиром Третього армійського корпусу Андрієм Білецьким один із російських офіцерів підтвердив, що окупанти масово гинуть через виснаження та голод. Одна з причин здачі у полону — управлінський хаос у російських штабах, які під тиском Третього корпусу почали втрачати контроль над полем бою.

Серед полонених дедалі частіше трапляються не піхотинці, а вузькі фахівці.

"Зараз у кількох російських полках почався розвал. Саме тому в полон потрапляє навіть не піхота, а пілоти БПЛА, мінометники, фахівці РЕБ. Ми піхоту в окопах зустрічаємо рідше, ніж спеціалістів", — заявив комкор Білецький.

Полонені офіцери РФ також розповіли, що 8 місяців тому ситуація на напрямку різко змінилася. За їхніми словами, росіяни зупинили просування, оскільки їм протистоїть Третій армійський корпус, а виконувати накази командування стало неможливо.

Звертаючись до росіян, командир корпусу констатував: "Полон — найкраще, що з вами могло статися, бо найближчим часом ваші військові потраплять у ще більше пекло".

Документальне відео Третього армійського корпусу:

Нагадаємо, за три сезони операції "Вівальді" Третій армійський корпус під командуванням бригадного генерала Андрія Білецького звільнив 176 км² на Лиманському напрямку, знищив понад 5 тисяч ворогів та захопив у полон 250 російських військовослужбовців. Рух триває.