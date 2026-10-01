Творця "Фламінго" Штілермана намагалися вбити? На кого ще полювала Росія у 2026-му

Інцидент нібито стався під Києвом

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У Київській області на українського бізнесмена, головного конструктора та співвласника української компанії Fire Point Дениса Штілермана нібито було скоєно замах. Його компанія займається оборонними технологіями.

Про замах повідомив журналіст Сергій Ауслендер. За його словами, Штілермана поранили, а його охоронця вбили.

"Мені тут джерело одне повідомило (інформація потребує додаткової перевірки), але джерело раніше не підводило, що під Києвом була спроба замаху на голову компанії Firepoint.

За даними джерела, Штілермана легко поранено, одного з його охоронців убито, нападників ліквідовано", — написав Ауслендер.

Сам Штілерман зробив публічну заяву. Він не став прямо підтверджувати замах, проте наголосив, що всі живі.

"Чутки про мою загибель, або загибель моїх охоронців трохи перебільшені", — написав глава Fire Point у соцмережі Х.

Хто такий Денис Штілерман

Освіта: Народився 1974 року в Києві. Закінчив Московський фізико-технічний інститут (МФТІ) за спеціальністю "Космологія" із червоним дипломом.

Народився 1974 року в Києві. Закінчив Московський фізико-технічний інститут (МФТІ) за спеціальністю "Космологія" із червоним дипломом. Професійний шлях: Тривалий час жив та вів бізнес у Росії, а також займався підприємницькою діяльністю в Україні (інвестиції, розробка програмного забезпечення). Пізніше повернувся в Україну та повністю переключився на сферу ОПК.

Тривалий час жив та вів бізнес у Росії, а також займався підприємницькою діяльністю в Україні (інвестиції, розробка програмного забезпечення). Пізніше повернувся в Україну та повністю переключився на сферу ОПК. Fire Point: У 2022 році став одним із засновників та головним конструктором компанії Fire Point, яка виробляє сучасні безпілотні системи та озброєння для українських сил оборони, у тому числі знамениту ракету "Фламінго".

Хто такий Денис Штілерман

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