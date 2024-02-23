Пенсію підвищать більше ніж 10 мільйонам українців: кому пощастить

Деякі особи отримають збільшені нарахування вже у наступному місяці

Вже з 1 березня очікується індексація пенсій в Україні. Виплати буде підвищено майже на 8% і середній розмір надбавки становитиме 322 гривні.

Як повідомляється на сайті Мінсоцполітики, підвищення виплат здійсниться для понад 10 млн громадян. Середня пенсія має вирости до 5 717 гривень.

"Розмір індексації обчислено на базі остаточних офіційних показників розвитку економіки у 2023 році: інфляція у розмірі 5,1%; зростання середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески — 7%. А отже, зростання пенсій перекриє зростання цін за 2023 рік". — пояснюють на урядовому порталі.

У березні сума середнього підвищення становить 322 гривні, а середня пенсія з 5 395 гривень виросте до 5 717 гривень.

Скільки осіб розраховують на нові виплати з 1 березня

Індексацію пенсій на 8% зроблять для:

9,5 млн "цивільних" пенсіонерів , яким пенсію призначено на загальних підставах;

"цивільних" пенсіонерів яким пенсію призначено на загальних підставах; 596 тис. пенсіонерів силових відомств;

пенсіонерів силових відомств; 97,8 тис. осіб , які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи;

, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи; 161,4 тис. потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого;

потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого; 20,8 тис. науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування.

Варто зауважити, що у з 1 квітня має відбутись автоматичний перерахунок пенсія для 654 тис. пенсіонерів, що працюють.

Однак, як зазначають у Мінсоцполітики, уряд запровадив тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій. ЇЇ розмір буде обмежено 1,5 тис. грн для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат, незалежно від категорії.

"Таке обмеження дозволить більш справедливо розподілити наявний фінансовий ресурс на здійснення індексації та забезпечити підвищення пенсій для громадян, які отримують найменші виплати", — наголосили на урядовому порталі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з'явились нові правила для призначення пенсій для однієї категорії осіб.