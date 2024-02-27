Окрім індексації буде ще перерахунок пенсії: чому це відбудеться

Пенсіонеру не потрібно кудись звертатись

У березні планується проведення індексації пенсії. Разом з тим відбудеться підвищення виплат через збільшення розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Такий перерахунок очікується автоматично, як мовиться у законі України "Про Державний бюджет України на 2024 рік". З наступного місяця перерахунок також очікується і на надбавки, підвищення та інші доплати, які входитимуть до складу виплати для літної людини.

"У зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 2093 гривень до 2361 гривень збільшуються розміри мінімальної пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж (непрацюючим пенсіонерам), надбавок та підвищень, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні буде проведена масштабна індексація пенсій. Сума, яка буде збільшена, залежить від теперішнього нарахування для пенсіонера. Мінімальний розмір підвищення пенсій складатиме 100 гривень, а максимальний — від 1000 гривень.