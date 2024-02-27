Кроме индексации будет еще перерасчет пенсии: почему это произойдет

Пенсионеру не нужно куда-то обращаться

В марте планируется проведение индексации пенсии. Вместе с тем произойдет повышение выплат из-за увеличения размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Такой перерасчет ожидается автоматически, как говорится в законе "О Государственном бюджете Украины на 2024 год". Со следующего месяца перерасчет также ожидается и на надбавки, повышения и другие доплаты, которые будут входить в состав выплаты для пожилого человека.

"В связи с ростом прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 2093 гривен до 2361 гривен увеличиваются размеры минимальной пенсии по возрасту и доплаты за сверхурочный стаж (неработающим пенсионерам), надбавок и повышений, минимальных пенсионных выплат, максимальной пенсии, которые зависят", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине будет произведена масштабная индексация пенсий. Сума, которая будет увеличена, зависит от нынешнего начисления для пенсионера. Минимальный размер повышения пенсий составит 100 гривен, а максимальный – от 1000 гривен.