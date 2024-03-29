Родичі пенсіонерів можуть отримати компенсацію: за яких обставин та яка сума виплати

Є дві суми компенсації

Іноді родичі померлого пенсіонера можуть отримати виплати або грошову компенсацію. Остання буде нарахована як допомога на поховання літної людини.

Сума нарахування залежить від закону, відповідно до якого особі було призначено пенсію. Про це мовиться на сайті Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровські області.

Згідно з даними, допомога здійсниться на поточний банківський рахунок родича, який здійснював поховання. Для цього особі треба звернутись до будь-якого відділення Пенсійного Фонду.

Період часу, в яких буде нарахована виплата, не обмежується.

Розмір допомоги на поховання становитиме

дві місячні пенсії, що отримував пенсіонер на день смерті, – якщо пенсію йому призначено згідно із Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";

три місячні пенсії, але не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (крім осіб, поховання яких проведено коштом державного бюджету) – якщо пенсію йому призначено згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Людині, яка звертається за допомогою, потрібно подати такі документи

паспорт та ідентифікаційний код;

заяву про виплату допомоги на поховання (заповнюється під час приймання);

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера;

реквізити свого поточного банківського рахунку.

При цьому також є можливість отримати гроші, якщо пенсіонер помер за межами України. У такому випадку, якщо реєстрація смерті проведена органами іноземної держави, законами якої не передбачено видачі витягів та довідок, визначених в українському правовому полі, особа, яка є родичем померлого надає свідоцтво про смерть або інший документ, легалізований відповідно до законодавства.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про як родичі померлих пенсіонерів можуть отримати їх виплати у спадок.