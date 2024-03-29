Родственники пенсионеров могут получить компенсацию: при каких обстоятельствах и какая сумма выплаты

Есть две суммы компенсации

Иногда родственники умершего пенсионера могут получить выплаты или денежную компенсацию. Последняя будет начислена как помощь на погребение пожилого человека.

Сумма начисления зависит от закона, согласно которому лицу была назначена пенсия. Об этом говорится на сайте Главного управления Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области.

Согласно данным, помощь будет осуществлена на текущий банковский счет родственника, который осуществлял погребение. Для этого нужно обратиться в любое отделение Пенсионного Фонда.

Период времени, в котором будет начислена выплата, не ограничивается.

Размер помощи на погребение будет составлять

две месячные пенсии, которые получал пенсионер на день смерти, – если пенсия ему назначена согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";

три месячные пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (кроме лиц, захоронение которых проведено на средства государственного бюджета) – если пенсия ему назначена согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Человеку, который обращается за помощью, нужно подать следующие документы

паспорт и идентификационный код;

заявление о выплате пособия на погребение (заполняется во время приемки);

выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на захоронение или справку о смерти пенсионера;

реквизиты своего текущего банковского счёта.

При этом есть возможность получить деньги, если пенсионер умер за пределами Украины. В таком случае, если регистрация смерти проведена органами иностранного государства, законами которого не предусмотрена выдача выписок и справок, определенных в украинском правовом поле, лицо, являющееся родственником умершего, дает свидетельство о смерти или ином документе, легализованном в соответствии с законодательством.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о как родственники умерших пенсионеров могут получить их выплаты по наследству.