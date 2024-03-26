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Максимальна пенсія в Україні: який зараз її розмір та від чого він залежить

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Гривня Новина оновлена 26 березня 2024, 15:25
Гривня. Фото 24 канал

Яка наразі актуальна сума виплати

В Україні є зафіксована мінімальна та максимальна пенсія. Розмір таких виплат обмежений законодавством.

Як мовиться в законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", максимальна пенсія в країні становить 23 610 гривень. Її сума пов'язана з розміром прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, який з 1 січня 2024 року складає 2 361 гривню.

Згідно з документом, максимальний розмір пенсії не може перевищувати десяти розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Варто зауважити, що в пенсію входить:

  • надбавки;
  • підвищення;
  • додаткові пенсії;
  • цільова грошова допомога;
  • пенсія за особливі заслуги перед Україною;
  • індексація;
  • інші доплати до пенсії;

Однак доплати до надбавок окремим категоріям осіб, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною, не входять в пенсію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з українців у квітні буде збільшено пенсійне нарахування. Деякі особи матимуть право на мінімальні майже 5 тисяч гривень та на понад 15 тисяч гривень.

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#Пенсії #Пенсія #Мінімальна пенсія #Максимальна пенсія