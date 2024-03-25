Деякі пенсіонери отримають підвищення у квітні: у кого зростуть виплати

Є певні групи людей

Березень відзначився для пенсіонерів індексацією їх нарахувань У квітні також має відбутись підвищення виплат для двох категорій українців.

Як повідомили у виданні "Українські новини", пенсії виростуть в осіб, якщо вони народилися до 1957 року, мають достатній стаж і отримують пенсію нижче гарантованого рівня. А також ті українці, якщо вони продовжують працювати після виходу на пенсію.

Хто саме розраховуватиме на збільшені виплати

З квітня пенсія підвищиться для тих, хто продовжує працювати після виходу на пенсію.

Як мовиться на сайті, наразі в Україні налічується близько 2,7 млн пенсіонерів, які продовжують мати стаж, отримуючи при цьому пенсію. Відповідно до закону, перерахунок пенсії та зарахування стажу можуть здійснюватися лише раз на 24 місяці. Тому з квітня буде проведено автоматичний перерахунок пенсій тим, хто перебуває на пенсії не менше двох років і чиї пенсії не були перераховані в цей період.

Водночас на підвищені пенсії у квітні мають право ті, хто досяг 65-річного віку і виконують умови вислуги років. Для осіб віком 65 років і старше, які мають 35 років (чоловіки) або 30 років (жінки) стажу, законом гарантовано, що їхня пенсія становитиме не менше 40% від мінімальної заробітної плати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців у квітні отримає пенсію понад 15 тисяч гривень.