Якщо літня людина померла: як родичам отримати невиплачену пенсію

Допоможе пенсійний фонд

Нарахування невиплаченої пенсії передбачена для українців, в сім'ї яких помер літній родич. Для цього особі треба звернутись до ПФУ з відповідною заявою.

Заявнику необхідно представити документальне підтвердження про спільне проживання з пенсіонером на день його смерті. Якщо у літної людини були утриманці, то цю інформацію також потрібно вказати, як мовиться на сайті Пенсійного фонду України.

Які документи треба подати разом зі заявою

свідоцтво про смерть пенсіонера;

посвідчення особи заявника;

документи, які засвідчують родинні стосунки з померлим пенсіонером;

реквізити банківського рахунку отримувача.

Звернутись до ПФУ для отримання пенсії можна онлайн і офлайн. Днем звернення у Пенсійний фонд вважається час прийняття документів у ПФУ. Якщо йдеться про подачу онлайн – дата реєстрації заяви.

"Недоотримана пенсія виплачується органами Пенсійного фонду шляхом зарахування коштів на поточний банківський рахунок людини. Якщо у одержувача поточний банківський рахунок відсутній, то виплату можна одержати через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка": у будь-якому відділенні Ощадбанку, пред’явивши паспорт та ідентифікаційний код", — пояснюють представники ПФУ.

Як можна подати заяву онлайн на вебпорталі

Пройдіть авторизацію у вебпорталі ПФУ.

Перейдіть у розділ "Щодо пенсійного забезпечення".

Оберіть вкладку "Заява на виплату недоотриманої пенсії".

Заповніть бланк та додайте скан-копії вказаних документів.

Погодьтесь на обробку персональних даних та натисніть "Сформувати заяву".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як родичі померлих пенсіонерів можуть отримати їх виплати у спадок.