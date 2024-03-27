Якщо літня людина померла: як родичам отримати невиплачену пенсію
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Допоможе пенсійний фонд
Нарахування невиплаченої пенсії передбачена для українців, в сім'ї яких помер літній родич. Для цього особі треба звернутись до ПФУ з відповідною заявою.
Заявнику необхідно представити документальне підтвердження про спільне проживання з пенсіонером на день його смерті. Якщо у літної людини були утриманці, то цю інформацію також потрібно вказати, як мовиться на сайті Пенсійного фонду України.
Які документи треба подати разом зі заявою
- свідоцтво про смерть пенсіонера;
- посвідчення особи заявника;
- документи, які засвідчують родинні стосунки з померлим пенсіонером;
- реквізити банківського рахунку отримувача.
Звернутись до ПФУ для отримання пенсії можна онлайн і офлайн. Днем звернення у Пенсійний фонд вважається час прийняття документів у ПФУ. Якщо йдеться про подачу онлайн – дата реєстрації заяви.
"Недоотримана пенсія виплачується органами Пенсійного фонду шляхом зарахування коштів на поточний банківський рахунок людини. Якщо у одержувача поточний банківський рахунок відсутній, то виплату можна одержати через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка": у будь-якому відділенні Ощадбанку, пред’явивши паспорт та ідентифікаційний код", — пояснюють представники ПФУ.
Як можна подати заяву онлайн на вебпорталі
- Пройдіть авторизацію у вебпорталі ПФУ.
- Перейдіть у розділ "Щодо пенсійного забезпечення".
- Оберіть вкладку "Заява на виплату недоотриманої пенсії".
- Заповніть бланк та додайте скан-копії вказаних документів.
- Погодьтесь на обробку персональних даних та натисніть "Сформувати заяву".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як родичі померлих пенсіонерів можуть отримати їх виплати у спадок.