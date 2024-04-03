Стало відомо, хто з українців може не сплачувати за доставку газу

Має бути виконана певна умова

Деякі громадяни України можуть не сплачувати за доставку газу. Вони мають право на спеціальну пільгу.

Для того, щоб не сплачувати за доставку "блакитного" палива, варто здійснити кілька важливих кроків. Про це повідомляє "Нафтогаз України".

Зазначається, що пільги на доставку газу доступні для українців, які отримують два рахунки. А саме — один за споживаний газ та інший за його доставку.

Однак навіть при цьому, можливо не платити за доставку, якщо виконана певна умова.

Люди, що давно не використовують газ, проте залишаються підключеними до газової мережі, зобов'язані сплачувати за доставку. Для відмови від цієї оплати необхідно розірвати контракт і відключитись від мережі.

Але якщо особа не бажає розривати угоду через можливе майбутнє використання газу, вона має право сплачувати мінімальну суму допоки не почне знову користуватися газом.

Для того, аби розірвати угоду про доставку газу, потрібно виконати такі кроки:

отримати акт про зупинення постачання газу; звернутися до свого оператора газорозподільної мережі (ОГРМ) з проханням про розірвання договору; у випадку продовження подачі газу, написати заяву оператору ГРМ для офіційного розірвання угоди. Якщо оператор ГРМ відмовляється розривати договір, можна подати скаргу до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в енергетиці та комунальних послугах (НКРЕКП).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якими будуть тарифи на воду в Україні у квітні 2024 року. Відомо, що ціни цього разу зміняться.